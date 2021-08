A polícia moçambicana deteve 15 cidadãos do Maláui por imigração ilegal e que apresentaram documentos falsos na província de Sofala, no centro do país, anunciou esta sexta-feira fonte da corporação.

Os 15 malauianos, entre os quais dois menores, foram detidos em 29 de julho, após serem encontrados num autocarro, no distrito de Gorongosa, durante trabalhos de fiscalização policial naquela província.

O grupo apresentou documentos falsos às autoridades, disse Mangazi Singano, porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) em Sofala, em declarações à televisão privada STV.

Segundo as autoridades, o grupo foi condenado a um mês de prisão, convertidos em serviços sociais.

“[A pena deverá ser] cumprida no país de origem, em Maláui. A direção da migração de Sofala organizou o seu repatriamento”, acrescentou o porta-voz do Senami.

De acordo com o Senami, os malauianos tinham como destino a África do Sul, devendo passar primeiro por Maputo, capital moçambicana.