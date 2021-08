Andrew Cuomo poderá estar prestes a ser detido. Depois da investigação coordenada pela procuradora-geral nova-iorquina, Letitia James, ter concluído que governador do estado de Nova Iorque assediou sexualmente onze mulheres, uma delas apresentou uma queixa oficial contra Cuomo. A mulher, cuja identidade não é conhecida, é identificada como “Assistente Executiva n.º 1” no relatório de Letitia James. A queixa foi apresentada esta quinta-feira no condado de Albany, segundo avança o The New York Post.

O xerife do condado, Craig Apple, não tem dúvidas: é provável que o governador democrata seja preso se os investigadores ou o promotor distrital do condado determinarem que um crime foi cometido, afirmou ao The New York Post. “Só por ser quem é, não vamos apressar nem atrasar a investigação”, acrescentou o xerife.

No relatório de Letitia James, a “Assistente Executiva n.º 1” faz das acusações mais graves e gráficas contra o governador do estado de Nova Iorque. Além dos comentários recorrentes sobre a sua vida privada, assim como sobre as suas relações amorosas, Cuomo terá tentado apalpá-la por diversas vezes, sem consentimento. Num dos episódios relatados, o governador norte-americano terá deslizado a mão pela sua blusa até lhe tocar nos seios e, numa outra altura, enquanto tiravam uma selfie, terá acariciado sucessivamente as nádegas da mulher.

Esta é a primeira queixa oficial apresentada contra Cuomo sobre os alegados assédios sexuais do governador.