DJ set na Capricciosa de Carcavelos

Avenida Marginal, praia de Carcavelos. Tel.: 214 579 254

Para quem não dispensa música à beira-mar: todas as quintas e sextas-feiras, há música até ao pôr do sol no restaurante Capricciosa, em Carcavelos, junto à Avenida Marginal. A proposta é juntar praia e bom tempo às pizzas artesanais que aí são confecionadas em fornos de lenha à música que fica a cargo de um DJ set. Nos dias já referidos, sempre a partir das 16h, há música a acompanhar o sunset e a servir de banda sonora a cocktails ou sangrias da casa. O espaço está dotado de vários lugares sentados ao lar livre, onde a vista de mar é omnipresente.

Batarda’s

Praceta Lagoa de Óbidos 39, Parede. Email: encomendas@batardas.pt

Para quem aprecia sabores tradicionais sem glúten: depois de um ano em regime de dark kitchen, os pães e os bolos confecionados pela psicóloga Maria Batarda ganharam um espaço físico na freguesia da Parede. A partir do próximo sábado, dia 7 de agosto, o novo spot em Cascais abre em regime de soft opening e conta desde já com uma esplanada. Para quem vai à descoberta, esta é a mensagem principal: os pães, as pizzas, os bolos e os salgados têm a particularidade não terem glúten — o projeto conta com a certificação gluten free da Associação Portuguesa de Celíacos — e há ainda opções para vegetarianos, vegan e intolerantes à lactose. Na ementa da Batarda’s há propostas para as diferentes horas do dia, dos pequenos-almoços (com menus a 8 e 12 euros) ao brunch de 16 euros composto por uma trilogia de pães exclusivos, bowl de ovos mexidos, bowl de iogurte grego com granola e frutas, manteiga, queijo, fiambre e compota de frutas da estação, mas também panquecas de cacau com nutella da casa, fruta e granola, cappuccino ou sumo de laranja; e — como não podia deixar de ser — café.

COLETIVO

Casa do Capitão, Rua do Grilo 119 – Hub Criativo do Beato. Tel.: 216 033 429 / Email: contact@casa-capitao.com e reservas@casa-capitao.com

Para ouvidos apurados e sedentos de criatividade: esta sexta-feira, 6 de agosto, arranca o ciclo de apresentações das criações desenvolvidas no âmbito do COLETIVO, que corresponde ao desafio que o Musicbox fez, em 2020, às editoras Cuca Monga, Discotexas, Lovers & Lollypops, Monster Jinx e Omnichord Records — a ideia foi criar projetos originais com as bandas e artistas das diferentes casas. As criações originais são agora apresentadas, pela primeira vez, nos palcos da Fábrica do Pão e do terraço da Casa do Capitão. Os espetáculos começam às 19h e os preços variam entre os 6 e os 12 euros — o arranque acontece com Conjunto Cuca Monga Apresenta Cuca Vida. Mais informações aqui.

Quinta do Soalheiro

Charneca Alvaredo, Melgaço. Tel.: 251 416 769. Email: enoturismo@soalheiro.com. A partir dos 6 euros

Para quem já visitava uma adega: o enoturismo do Soalheiro, na região dos Vinhos Verdes, está aberto todos os dias da semana e aposta em quatro horários de visita. A oferta foi renovada a tempo do verão de 2021, a começar pelas indispensáveis provas de vinho no terraço panorâmico (da Clássica, a custar 6 euros, à Premium, 65 euros), mas também de infusões (15 euros; inclui acompanhamento de produtos típicos da região) — todas contemplam visita às vinhas, em regime de produção biológica, à adega e à cave de inovação. Já as experiências gastronómicas variam entre a tábua de queijos e enchidos locais (15 euros por pessoa; mínimo de duas pessoas) e a refeição ligeira servida no telheiro (25 euros por pessoa; mínimo de quatro pessoas) — inclui tábua com fumeiro de porco bísaro, tábua de queijos de cabra, salada da horta biológica do Soalheiro, sobremesa com queijo fresco, mel e compota, água e café (na vizinha Quinta da Folga fazem-se ainda almoços para grupos). Terminadas as degustações, a unidade de turismo rural Casa das Infusões, inaugurada em 2020, conta com três quartos e inclui pequeno-almoço servido num cesto de piquenique (160 euros por noite; casa inteira).

Coimbra World Piano Meeting

Seminário Maior de Coimbra e Convento São Francisco. Email: bilheteira@coimbraconvento.pt

Para matar saudades de uma boa pianada: Coimbra serve de palco para a 6.ª edição do World Piano Meeting, que acontece de forma faseada entre os dias 6 de agosto e 8 de setembro. O concerto de abertura (5 euros) está previsto para o próximo sábado, às 18h, no Convento São Francisco — vai contar com a Orquestra Clássica do Centro, dirigida pelo maestro Jan Wierzba, e ao piano vão estar o conceituado e premiado pianista português Manuel Araújo e dois jovens talentos, alunos da Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne” — Alexander Stretile e Catarina Madeira. Mas antes, o arranque acontece sexta-feira pelas 21h com um Concerto de Receção (entrada gratuita), por jovens talentos nacionais, a ocupar o Seminário Maior de Coimbra. O programa que pode ser consultado aqui contempla uma homenagem ao compositor francês Charles-Camille Saint-Saëns, em ano de centenário da sua morte.

Lunch by the pool no Hotel Solverde

Avenida da Liberdade 212, Marinha, Vila Nova de Gaia. Tel.: 227 338 030. E-mail: hotelsolverde@solverde.pt. 26 euros por pessoa

Para um almoço refrescante: porque os dias de calor pedem a proximidade constante da água, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center lançou o menu Lunch by the Pool (26 euros por pessoa sem bebidas). O nome diz quase tudo: o convite é para almoçar, nem que seja uma refeição ligeira, junto à piscina. Do menu servido no restaurante Coffee Shop fazem parte saladas, massas e pratos ligeiros, mas também propostas a pensar no lanche, com sandes de variadas formas e feitios — está disponível todos os dias, fins de semana incluídos, entre as 12h30 e as 14h30 (a opção de lanche alonga-se até às 15h). O hotel está inserido num complexo de dois hectares marcado por espaços verdes, e o acesso à praia é direto e feito pelo jardim.

Gelados artesanais Grom

Rua Garrett 42, Lisboa. Tel.: 939 990 567. Glovo, Bolt e UberEats

Para amantes de gelados fatto in Italia: os gelados italianos artesanais da Grom — marca fundada em 2003 em Turim por dois amigos — estão agora disponíveis em diversos pontos de Portugal, de norte a sul. Verdade que a gelataria no Chiado continua a ser a única no país, mas cabe também aos serviços de entrega fazer da sua magia: os gelados podem viajar através da Glovo, Bolt e UberEats até Algés, Alvalade, Carcavelos e Odivelas. Além disso, existem mais de 60 pontos de venda — desde cafés a restaurantes como o ClubLife no Porto ou o Cidade Velha em Faro.

Exposição “Europe at Home”

AlgarveShopping, Guia, Albufeira, piso 1. Entrada gratuita

Para ver o confinamento por outros olhos: a exposição coletiva “Europe ate Home” (“Europa em Casa”) ocupa o AlgarveShopping até ao dia 31 de agosto e acontece no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027. Gratuita e interativa, a exposição conta com fotografias e textos de artistas de vários países europeus que, assim, retratam os confinamentos derivados da crise sanitária. Os trabalhos de 54 artistas — entre eles estão dois portugueses, o escritor Sandro William Junqueira e o fotógrafo Vasco Célio — de 27 cidades europeias são um convite a conhecer diferentes perspetivas sobre um momento de certa forma vivido em conjunto e numa altura em que invariavelmente passamos mais tempo em casa. É ainda possível aceder a outros conteúdos através do smartphone (cada peça tem associada códigos QR que permitem conhecer informações mais detalhadas sobre cada cidade, artista e obra).

Serralves em Luz

R. Dom João de Castro 210, Porto. Tel.: 226 156 500. Desde 12,50 eurps

Para um passeio às escuras: a grande exposição ao ar livre com o nome Serralves em Luz, com desenho de luz de Nuno Maya, é um convite para visitar o Parque de Serralves em horário noturno a partir das 21h. A exposição sensorial que joga com várias fontes de luz — do LED e do halogénio ao hmi ou ao laser — pretende dar a conhecer ao visitante diferentes perceções entre o real e o imaginário através de 28 instalações ao longo de um percurso de 3 quilómetros que atravessa todo o parque. É ainda possível fazer visitas noturnas orientadas com a duração de uma hora e meia (acresce 2,50 euros ao preço do bilhete de entrada) — pode consultar os horários disponíveis aqui.

Piquenique no Vinha Boutique Hotel

Rua Quinta Fonte da Vinha 383, Vila Nova de Gaia. Tel.: 221 154 120

Para levar tudo na cesta: o Vinha Boutique Hotel pensou em seis programas de piquenique para os dias mais quentes do ano. Os momentos gastronómicos, sempre ao ar livre, podem acontecer em dois ambientes distintos: nos jardins do hotel no ou chamado pic nic point da unidade, pontuado por árvores de copa grande que oferecem um a simpática sombra. Sempre garantida está a presença do rio Douro. Os programas variam de preço e vão do “Passeio a dois” (40 euros), com direito a cesta Birkin cujo interior está apto a receber um piquenique simples, prático e de montagem rápida, à versão “Premium” (240 euros; quatro pessoas), que inclui almoço com o conforto esperado de uma sala de refeições, o que significa mesa posta e uma equipa ao serviço das necessidades dos clientes. Todas as modalidades estão sujeitas a reserva e marcação prévia com 48 horas de antecedência.

HÁ FEST!

Vários locais em Vila Meã. Entrada gratuita

Para celebrar a juventude: o Festival da Juventude de Amarante regressa já no dia 7 de agosto e promete atividades até ao dia de fecho, 15 do mesmo mês. Da sua programação diversa fazem parte momentos de música, comédia, desporto e arte. De assinalar que o arranque de mais uma edição acontece no Cine-Teatro Raimundo Magalhães, em Vila Meã, este sábado, com uma edição do “Conta-me Histórias” tendo como convidada a jovem cantora e compositora Bárbara Tinoco — vai partilhar histórias do seu percurso e de alguns dos temas mais conhecidos. Logo a seguir, no domingo, o Parque de Lazer do Odres, também em Vila Meã, é palco de cinema ao ar livre — pelas 21h30 será hora de ver “The Father”, de Florian Zeller, com Anthony Hopkins e Olivia Colman nos papéis principais. Mais informações e reservas aqui.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.