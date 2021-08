Quatro pessoas foram feridas esta sexta-feira em Tóquio, duas delas gravemente, quando um homem atacou com uma faca vários passageiros num comboio da capital japonesa, disseram as autoridades locais.

O incidente ocorreu cerca das 20h30 locais (12:30 em Lisboa) na linha ferroviária de Odakyu perto da estação de Seijogakuen, no distrito de Setagaya, em Tóquio, cidade que acolhe os Jogos Olímpicos até domingo.

O atacante brandiu uma faca e feriu quatro passageiros na carruagem, antes de abandonar a arma e fugir do local, onde deixou cair o seu telemóvel, de acordo com a Polícia Metropolitana de Tóquio.

A polícia lançou uma operação de busca para tentar deter o atacante, um homem aparentando ter cerca de 20 anos.

As quatro vítimas receberam atenção médica e estão conscientes, embora duas delas tenham ferimentos graves, no abdómen e na cabeça, de acordo com as autoridades locais. Desconhece-se o motivo do ataque.

O incidente levou a empresa ferroviária Odakyu Electric Railway a suspender os serviços entre a área e a estação de Shinjuku, uma das mais movimentadas de Tóquio.