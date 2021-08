Um relâmpago matou pelo menos 16 pessoas e feriu inúmeras outras, no momento em que estas se deslocavam para um casamento em Shibganj, a 241 quilómetros noroeste de Daca, no Bangladesh, revelaram as autoridades locais.

Entre os meses de junho a setembro — na época das monções — é habitual os relâmpagos abaterem-se um pouco por todo o sul da Ásia. As chuvas que costumam estar associadas a este período do ano no Bangladesh, e que tanto beneficiam, por exemplo, a agricultura, frequentemente deixam um grande rasto de destruição e, não raras vezes, centenas de mortos.

Foi o que aconteceu esta quarta-feira, conta o The Guardian. No momento em que inúmeras pessoas se deslocavam de barco a caminho de um casamento foram surpreendidas por uma trovoada. Segundo Sakib Al-Rabby, um membro do governo do distrito de Chapainawabganj, a noiva não estava na companhia do grupo, quando a tempestade atingiu a embarcação.

Entre as vítimas que as monções costumam causar — que se estima serem mais de 200 por ano — são os agricultores na sua grande maioria os mais afetados pelas intempéries. Os especialistas têm vindo alertar para a maior frequência com que estas trovoadas têm ocorrido, em grande parte devido ao agravamento da poluição do ar e do aquecimento global.