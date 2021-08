No primeiro semestre de 2021, o mercado europeu confirmou as previsões dos analistas, que apontavam para um crescimento considerável na procura por veículos eléctricos e híbridos plug-in (PHEV), os primeiros a crescer 124% e os segundos 201%. No total, os veículos eléctricos atraíram 483.304 novos clientes, enquanto os PHEV foram um pouco mais longe e atingiram as 527.742 unidades, segundo os dados recolhidos pela Schmidt Automotive Research.

Entre os modelos alimentados exclusivamente por bateria, o mais vendido foi o Tesla Model 3, com 65.976 unidades, seguido do Volkswagen ID.3 (30.292), com as últimas posições do ranking do top 10 a serem ocupadas pelo VW e-up! (17.838) e pelo Nissan Leaf (15.640), modelo que já liderou o mercado e que agora luta para figurar entre os 10 melhores. Veja na fotogaleria como ficou organizada a tabela de vendas.

Se a Tesla tem o modelo mais vendido nos primeiros seis meses do ano, a Volkswagen é o construtor que mais eléctricos colocou no mercado, atingindo 72.334 unidades, se somarmos as vendas do ID.3 às do ID.4 e e-up!, o que equivale a 25,4% do mercado. Em termos de grupos, a Stellantis foi segunda (15,9%), à frente da Tesla (14%) e Renault-Nissan-Mitsubishi (12,4%), com a Hyundai-Kia a curta distância. O país que mais eléctricos vendeu no semestre foi a Alemanha (com 148.716 unidades), seguido do Reino Unido (73.894), França (72.512) e Noruega (48.059).

A batalha pela liderança entre os PHEV foi ainda mais renhida e teve um vencedor surpresa. O Ford Kuga transaccionou 26.259 unidades, o que o posicionou à frente do Volvo XC40 (23.791), Peugeot 3008 (20.571), BMW Série 3 (19.328) e do Renault Captur (16.477).

A Schmidt Automotive Research estima que 2021 irá terminar com cerca de 1 milhão de veículos eléctricos vendidos e outro tanto de modelos com mecânicas PHEV, o que em conjunto permitirá a este grupo de veículos recarregáveis uma percentagem de 16% do mercado europeu.