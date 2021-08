O coração já bate forte e contamos os minutos para o recomeço. A I Liga de futebol está de volta e é o novo campeão quem apadrinha a abertura do campeonato. O adversário está também em estreia na competição, numa noite histórica para os homens de Vizela.

E é também uma noite histórica para a Rádio Observador: é esta a emissão que marca um passo importante na nossa rádio, que vai esta época passar a transmitir todos os jogos de Sporting, Benfica e FC Porto, a começar pelo jogo desta noite, que pode ouvir em direto aqui.

Os comentários são do jornalista Gabriel Alves — autor do nosso podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força; do ex-árbitro Pedro Henriques — também autor do nosso podcast Sem Falta; e de Paulo Battista, alfaiate que vai vestir a camisola de adepto do Sporting.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira, com relato a cargo dos jornalistas André Maia e Diogo Varela, que vão trazer todas as emoções do desafio a partir do Estádio José Alvalade.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Não perca o Sporting — FC Vizela, aconteça o que acontecer.