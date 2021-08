Uma contagem decrescente de dez minutos alerta a audiência à frente de um monitor ou de uma televisão sobre quanto tempo falta para o espectáculo começar. O vídeo tem 59:59 de duração. O contador funciona como um apontamento visual para a atuação que irá começar, é um remendo para o desconforto misturado com êxtase que existe numa sala quando as luzes ainda estão ligadas e que à distância é preciso disfarçar de alguma maneira. Ao mesmo tempo, o tal contador é uma forma de colocar a assistência que está no chat ao lado do vídeo a conversar. Como os diálogos de cisrcunstância que se fazem antes de um concerto arrancar. Não é assim a vida em pandemia, a pandemia só tornou isto mais fácil.

St. Vincent quis levar as canções do álbum mais recente, Daddy’s Home, aos seus fãs. Enquanto uma digressão não acontece – está para breve – a solução encontrada foi criar um evento online, um “momento” na produtora Moment House, com o espectáculo “Down And Out Downtown” – que é também o nome da banda que acompanha atualmente Annie Clark, a dama rock’n’roll que dá corpo e vida e tudo o mais à persona St. Vincent –, gravado no Los Angeles Theatre. 50 minutos de música por 16 euros, disponíveis ao longo de 24 horas entre os dias 4-6 de agosto (dependendo da região em que está no mundo), com a possibilidade de pagar um passe VIP para ter acesso a uma festa no backstage. E, já que é um “concerto”, porque não comprar uma T-shirt ou um poster da “tour”? Também estavam à venda. Ótimos argumentos para usar numa conversa com alguém que não acredite que o rock’n’roll torna tudo possível.

[“Los Ageless”, ao vivo na transmissão “Down and Out Downtown”:]

A palavra “concerto” veio aqui entre aspas porque “Down And Out Downtown” é mais espectáculo de televisão. E aí está a grande vitória de St. Vincent para a apresentação de várias canções do seu último álbum – e não só – neste formato. A plateia do teatro estava vazia – ouviam-se palmas propositadamente falsas no final das canções – mas havia todo um jogo de encenação bem trabalhado, com um visual roubado à década de 70 e à televisão dessa época que não pretendeu simular um concerto, mas ser só – e isso não é pouco – um programa online.

Filmado por Bill Benz, que já havia realizado “The Nowhere Inn”, o filme escrito e interpretado por St. Vincent e Carrie Brownstein (a guitarrista/vocalista/compositora das Sleater-Kinney que, nos tempos livres, é também atriz), “Down And Out Downtown” joga com os diferentes espaços da sala em que se apresenta e da ocasião de o estado do mundo lhe apresenta. Existe o palco, naturalmente, onde grande parte da ação acontece, mas a ideia de “espectáculo” é mais abrangente porque a forma como é visto pelo público assim o permite. Passamos pela entrada da sala, pelos bastidores (onde St. Vincent toca “Masseduction”, simulando a descontração da ocasião) ou até pela casa de banho, de onde a cantora fala para os seus fãs na primeira pessoa. São os únicos momentos em que se dirige para quem está deste lado do ecrã. Com humor. Antes e depois, é como se ocupasse o lugar de diferentes personagens, quase uma história de ficção baseada em canções da vida real.

O arranque com “Pay Your Way In Pain” – de Daddy’s Home – celebra toda a estranheza de viver os momentos que vivemos, da maneira que o fazemos, como se nos quisesse explicar que há sempre vantagens, coisas boas a retirar seja de que situação for. Por um lado, é uma forma de ver e ouvir novas canções a serem tocadas; por outro, não é bem isso que está a acontecer, porque “Down And Out Downtown” é uma bela encenação, onde a alma do propósito de um concerto desaparece para não dar qualquer espaço ao erro, ao improviso, à emoção. Contudo, esse lado não-emotivo é um retrato deste presente que se quer como futuro renovado, onde os concertos – ou encenações assim — existem para que todos à distância de um clique estejam juntos de alguma maneira: sem o “ao vivo” e a glorificação do improviso. Para isso, sai-se de casa. No sofá gosta-se de tudo certinho. E as duas coisas nunca poderão ser equivalentes. Palavra de St. Vincent.