O Presidente norte-americano, Joe Biden, ofereceu na quinta-feira asilo temporário aos cidadãos de Hong Kong que estejam nos Estados Unidos, justificando-o com a limitação de autonomia da região administrativa chinesa por parte de Pequim.

“No último ano, a República Popular da China continuou o seu ataque à autonomia de Hong Kong, minando os processos e instituições democráticas que ainda restavam, impondo limites à liberdade académica e reprimindo a liberdade de imprensa”, acusou Biden em comunicado, citado pela Reuters. “Os Estados Unidos não vão vacilar no apoio ao povo de Hong Kong”, garantiu o Presidente norte-americano.

De acordo com a Casa Branca, os cidadãos de Hong Kong que estejam em território norte-americano poderão ficar no país por mais 18 meses, mesmo que não tenham visto de residência.

Não é claro quantas pessoas serão afetadas pela nova medida, mas é expectável que a maioria dos cidadãos de Hong Kong que vivam nos Estados Unidos sejam elegíveis. Para a Casa Branca, a medida é a prova de que os Estados Unidos “não ficarão de braços cruzados enquanto a China quebra as suas promessas em relação a Hong Kong e à comunidade internacional”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após o anúncio da Casa Branca, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, citado pela Associated Press, disse que a ação de Joe Biden “caluniou e manchou a lei de segurança nacional” e que interferiu nas “questões internas de Hong Kong e da China, atropelando descaradamente o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais”.

Para a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, no entanto, o asilo temporário para os cidadãos de Hong Kong é uma medida essencial “dadas as prisões e julgamentos por motivos políticos, o silenciamento dos médios e a diminuição do espaço para eleições e para uma oposição democrática”. “Continuaremos a tomar medidas para apoiar o povo de Hong Kong”, assegurou Psaki.

Depois de uma vaga de protestos em 2019 na região administrativa chinesa, no último ano, Pequim aumentou o controlo sobre Hong Kong e a repressão sobre o movimento pró-democracia, sobretudo a partir do final de junho de 2020, quando foi aprovada uma polémica lei de segurança nacional.

À luz desta legislação, todas as pessoas condenadas pelos crimes que Pequim considera como terrorismo, sedição, subversão ou conluio com forças estrangeiras podem enfrentar prisão perpétua ou até extradição para a China. Para as autoridades chinesas, a lei de segurança nacional é essencial para garantir a estabilidade em Hong Kong, mas para os opositores é uma forma de impossibilitar qualquer oposição ao Partido Comunista Chinês.

Há uma semana, foi condenada a primeira pessoa em Hong Kong no âmbito da lei de segurança nacional: Tong Ying-lit, que hasteou uma bandeira a pedir a “libertação” da região administrativa, foi condenada a nove anos de prisão.

Além da repressão dos opositores — as principais figuras da oposição, como Joshua Wong, estão detidas —, a China tem vindo a limitar a liberdade de imprensa em Hong Kong, sendo o encerramento do Apple Daily, um dos principais jornais da região, um dos maiores exemplos.

As medidas tomadas por Pequim em Hong Kong têm levado o Ocidente, e sobretudo os Estados Unidos, a acusarem a China de não cumprir o princípio de “um país, dois sistemas”, que deveria vigorar até 2047, no âmbito do acordo da transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China.

Devido às trocas de acusações, as relações entre China e Estados Unidos estão no ponto mais baixo desde há vários anos, e a recente medida tomada por Washington para dar asilo temporário aos cidadãos de Hong Kong veio aumentar ainda mais a tensão entre os dois países.