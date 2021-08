Os CTT instalaram três cacifos públicos em três terminais fluviais, em Lisboa – Belém, Cais do Sodré e Terreiro do Paço que vão permitir aos clientes “receberem as suas encomendas com total comodidade, segurança e privacidade, de uma forma mais prática.” Em comunicado, a empresa diz que esta parceria com a TTSL – Transtejo Soflusa disponibiliza 33 espaços no Cais do Sodré e Terreiro do Paço e mais 16 Belém.

O objetivo é responder ao aumento do uso do comércio eletrónico pelos portugueses verificado no contexto da pandemia, assegurando soluções de proximidade e conveniência. Segundo os CTT, os cacifos permitem “a receção das compras online num horário mais alargado, sem necessidade de o cliente apresentar qualquer documento para levantamento ou contacto com outras pessoas”.

A empresa diz que esta solução garante a total segurança e privacidade na receção, uma vez que o acesso ao cacifo é exclusivo ao destinatário, para além de possibilitar a receção de encomendas de vários formatos até 20 quilos.

Os CTT contam com uma oferta de mais de 100 cacifos, tanto públicos como privados, localizados em diversos pontos, como plataformas de transporte intermodais, centros comerciais, campus universitários, redes de retalho físico ou, no caso dos corporativos, em empresas, com uma visão de ampliar a sua rede para 1 000 Cacifos em 2021.