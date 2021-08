O anúncio da saída de Lionel Messi do FC Barcelona surpreendeu o mundo do futebol na quinta-feira. O clube catalão invocou “obstáculos económicos” para a não renovação do craque argentino, que termina assim uma ligação de 20 anos ao clube a que chegou com apenas 13 anos.

Pelo clube catalão, Messi fez 778 jogos e marcou 672 golos, conquistando ainda 34 títulos pelo clube em 17 épocas.

O futuro de Messi, 34 anos, é ainda uma incógnita, embora clubes como o Manchester City ou o Paris Saint Germain sejam fortes possibilidades. Para já, em Espanha, recordam-se os 20 anos do craque argentino em Barcelona, e a saída de Messi faz a primeira página de muitos nos principais diários, não só dos desportivos, como nos generalistas.