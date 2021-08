A Comissão Nacional de Eleições (CNE) está a analisar várias queixas recebidas sobre violações à lei da publicidade institucional em véspera de eleições autárquicas e já pediu a retirada de alguma dessa publicidade, além de ter relembrado os candidatos sobre os “deveres de neutralidade e imparcialidade” a que estão sujeitos no período de campanha e pré-campanha, noticiou o Público.

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, teve de desligar os ecrãs com vídeos promocionais da autarquia nos centros de vacinação Covid-19, assim como tapar os cartazes espalhados no município alusivos à obra feita durante o mandato.

E ao presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, foi ordenado que eliminasse da página pessoal do Facebook as publicações onde promovia o trabalho que tinha desenvolvido no município.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“As entidades públicas, designadamente os órgãos das autarquias locais e os respetivos titulares, estão sujeitos a especiais deveres de neutralidade e de imparcialidade desde a data da publicação do decreto que marca o dia das eleições”, lê-se na nota informativa da CNE.

Ou seja, desde dia 8 de julho que os autarcas não podem fazer promoção do próprio trabalho e têm de retirar os cartazes ou outros objetos promocionais existentes. E isto vale tanto em suporte físico como nas redes sociais.

A CNE reconhece que alguns autarcas são, simultaneamente, candidatos, “o que os obriga a estabelecer uma estrita separação entre o exercício do cargo e o seu estatuto de candidatos e proíbe a utilização dos cargos para obter vantagens ilegítimas”. Ou seja, não podem usar recursos das câmaras ou das juntas de freguesia em prol da sua própria campanha ou de forma que apresente vantagem sobre os outros concorrentes.

Foi por isso que a coligação do PSD/CDS, “Primeiro as Pessoas”, apresentou uma queixa na CNE contra o atual autarca socialista de Paredes, Alexandre Almeida, que, já depois de marcada a data das eleições, disponibilizou “veículos, som, material diverso e pessoal” da autarquia “para o apoio logístico para a apresentação de Artur Pereira da Silva, candidato do PS”, noticiou o Público.

A regra vale também para os boletins informativos das autarquias, que podem continuar a ser publicados, mas que devem ter o cuidado de não dar um destaque fora do normal ao autarca ou potenciais candidatos e não podem aumentar a tiragem, nem alargar a distribuição. Além disso, se apresentarem balanços do mandato, deve ser uma breve descrição e não uma promoção do que foi feito.

“Não é admissível uma publicação que contenha promessas para o futuro, o que é suscetível de configurar propaganda eleitoral”, lê-se na nota da CNE. “Os editoriais da autoria dos presidentes de câmara ou de junta, ou quaisquer outras declarações, devem igualmente abster-se de referir, ainda que indiretamente, quaisquer projetos e iniciativas de ação futura.”