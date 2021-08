O Sporting de Braga arrancou da melhor maneira a sua participação na I Liga de futebol de 2021/22, com um triunfo no sempre complicado campo do Marítimo, na Madeira. Os bracarenses, que na sexta-feira viram o campeão Sporting iniciar a prova com um triunfo (e este sábado viram o Benfica fazer o mesmo) derrotaram os madeirenses por 2-0.

Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, a equipa ‘arsenalista’ adiantou-se no marcador aos 61 minutos, por intermédio de Raúl Silva, tendo Ricardo Horta, aos 69, ampliado a contagem e sentenciado o encontro.

Com esta vitória, o Sporting de Braga junta-se ao lote de vitoriosos na primeira ronda, Benfica, Sporting e Estoril Praia, enquanto o Marítimo arranca a prova sem pontos, a exemplo de Moreirense, Arouca e Vizela.