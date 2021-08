Jodi Montgomery, a tutora dos assuntos pessoais de Britney Spears, “implorou” ao pai da cantora que “parasse com os ataques”. De acordo com uma declaração obtida pela publicação norte-americana People, Montgomery acusa Jamie P. Spears de deturpar uma chamada telefónica, alegando que ambos discutiram a eventualidade de uma detenção psiquiátrica para Britney (em causa está o código 5150, que permite que uma pessoa com doença mental seja involuntariamente detida para uma hospitalização psiquiátrica de 72 horas).

No documento redigido pela advogada Lauriann Wright, lê-se que Jodi Montgomery está “triste” que o telefonema de julho com Jamie P. Spears — “feito com preocupação genuína” para com a cantora e numa tentativa de “restabelecer” uma relação de trabalho com o pai desta, tendo em conta o seu bem-estar e saúde mental — “esteja agora a ser deturpado e manipulado para obter algum tipo de vantagem tática no processo pendente para removê-lo do cargo de tutor”.

“A Sra. Montgomery implora ao Sr. Spears para parar com os ataques — não adianta, apenas prejudica”, lê-se ainda. “Todos nós precisamos de nos concentrar numa coisa, e numa coisa apenas — a saúde, o bem-estar e os melhores interesses de Britney Spears”, continua a declaração. A publicação já citada ainda não obteve resposta do advogado de Jamie P. Spears.

As declarações surgem depois de o pai da cantora ter submetido um documento em tribunal através do qual se opõe ao pedido da representação legal de Britney para que seja “imediatamente” suspenso do cargo de tutor dos bens financeiros. O advogado da artista de 39 anos argumenta que manter o pai no respetivo cargo, mesmo com a próxima audiência marcada para o final de setembro, faz com que Britney se sinta continuamente “traumatizada”, sem conseguir dormir e em “sofrimento”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na já referida chamada telefónica, Jamie P. Spears argumenta que Jodi Montgomery “estava muito preocupada com o rumo” da saúde mental de Britney, referindo uma potencial detenção psiquiátrica. Ideias que a tutora desmente na declaração. Ainda que admita que partilhou algumas “preocupações” sobre a saúde mental da artista, Montgomery acredita que é o papel de Jamie na tutela que está a ter “um sério impacto na saúde mental” desta, defendendo que abandone o respetivo cargo para que a relação entre pai e filha possa voltar a ser protagonista.

Esta quinta-feira, a cantora, que está sujeita a uma tutela desde 2008, partilhou um breve update com os fãs no Instagram, admitindo que “as coisas estão melhor” do que o imaginado, depois de a 23 de julho ter pedido em tribunal o fim da tutela que considerou ser “abusiva“.