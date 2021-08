Sara Moreira arrancou bem na maratona. Juntou-se ao grupo da frente e fez crer, pelo menos na primeira fase da prova, que ia lutar pelos lugares cimeiros da classificação. Com o avançar da corrida, porém, começou a perder o contacto, a perder posições e a perder ritmo. À passagem dos 25 quilómetros, numa fase em que já ia em 75.ª, deixou de aparecer na transmissão televisiva. A desistência foi confirmada pouco depois e o motivo, um desmaio, foi revelado pela atleta de 35 anos já depois de a queniana Peres Jepchirchir conquistar a medalha de ouro.

“Não sei o que aconteceu. Lembro-me de ter passado a meia maratona, porque por volta dos 18 quilómetros parei para ir à casa de banho. Mas depois comecei a correr e caí para o lado, não me lembro de nada”, explicou Sara Moreira em declarações à Lusa. A quebra de tensão da atleta portuguesa terá sido claramente provocada pelo intenso calor que se fazia sentir em Sapporo — a maratona foi atrasada uma hora, para começar por volta das 5h japonesas e amenizar o impacto meteorológico, mas 14 das 88 maratonistas inscritas acabaram por desistir e quase todas com problemas de desidratação.

Sara Moreira recebeu assistência médica ainda no recinto, quando perdeu os sentidos, e foi retirada do percurso de cadeira de rodas e ainda inanimada. Chegou à zona mista já consciente mas ainda amparada por um elemento da delegação olímpica portuguesa, confessando estar “bem”, na “medida do possível”. “Sei que passei os 21 quilómetros mas não sei quando caí”, terminou a atleta do Sporting, que quando abandonou a competição estava a cerca de três minutos do grupo de 12 maratonistas que liderava a prova.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A atleta portuguesa volta assim a não conseguir terminar a maratona olímpica, na quarta participação nos Jogos, depois de também ter desistido no Rio de Janeiro. Em Londres 2012, Sara Moreira foi 14.ª nos 10.000 metros e em Pequim, em 2008, terminou os 3.000 metros obstáculos na 22.ª posição. A fundista do Sporting foi campeã da Europa da meia maratona em 2016 e acabou a maratona de Nova Iorque em 3.ª e 4ª em 2014 e 2015, respetivamente.