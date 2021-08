Um Estádio de Wembley bem composto recebeu a Supertaça Inglesa entre o campeão inglês Manchester City e o vencedor da Taça de Inglaterra Leicester City. Uma semana antes da Premier League e no mesmo dia em que começou o Championship (segunda divisão), foxes e citizens apresentavam ambos jogadores portugueses. O Leicester com Ricardo Pereira e o City com Rúben Dias e João Cancelo.

E se o Manchester City já conquistou seis Supertaças de Inglaterra, com quatro a surgirem desde que o clube é mais “endinheirado”, o Leicester procurava o segundo “caneco”, exatamente 50 anos depois, quando conseguiu uma vitória, no mínimo, curiosa, pela maneira como a equipa chegou ao jogo.

Isto porque os foxes apenas venceram o campeonato em 2016 e a Taça em 2021, pelo que não faz muito sentido que já tenha um título da Supertaça. O que aconteceu, numa altura em que ainda se questionava quem jogaria o encontro que marca o começo do futebol inglês, foi que o Arsenal ganhou o campeonato e a Taça. Com a tal dúvida, e com o Arsenal, após a época de vitórias, já com jogos de preparação marcados, o jogo ficou “vazio”. Assim, o Leicester, que tinha ganho a então chamada Divison 1 (segundo escalão) foi convidado para defrontar o Liverpool, derrotado da Taça. Foi estranho, mas deu em sucesso, com o Leicester, que entre outros jogadores tinha a lenda Peter Shilton na baliza, a vencer por 1-0.

Que o jogo deste sábado seria bem disputado era algo previsível, porque todas as Supertaças inglesas (e mais…) são intensas, mas os golos não apareciam e o nulo ia andando lentamente até ao prolongamento. Numa altura em que apenas algo muito surpreendente poderia mudar jogo, aconteceu uma grande penalidade. Aké, que fez dupla com Rúben Dias na equipa de Guardiola, perdeu a bola e num lance infeliz fez penálti sobre o nigeriano Iheanacho. Foi o próprio avançado a marcar o penálti, mas não festejou (muito), porque foi formado… no Manchester City. Estava feito o 1-0. Pouco depois, surgia o apito final.

Cinquenta anos depois o Leicester volta a ganhar a Supertaça de Inglaterra. E desta vez mereceram mesmo lá estar… e ganhar. Guardiola e o super poderoso City não começam nada bem a temporada.