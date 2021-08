Os Açores registaram nas últimas 24 horas 67 casos de Covid-19, a par de 48 recuperações e sete internamentos, sendo agora 560 os casos ativos, anunciou a Autoridade Regional de Saúde.

Segundo o boletim diário, os casos foram registados em São Miguel (52) , na Terceira (13) e em Santa Maria (2), na sequência de 1.833 análises realizadas nos laboratórios de referência da região.

Em São Miguel, por concelhos, a Lagoa regista quatro casos, Ponta Delgada 20, Vila Franca do Campo cinco e Ribeira Grande 23.

Na Terceira, no concelho de Angra do Heroísmo há 10 casos e no concelho da Praia da Vitória três, sendo que em Santa Maria, “há o início de uma cadeia de transmissão local primária — Santa Maria/Vila do Porto, na sequência do resultado positivo obtido por dois contactos próximos de um caso anteriormente reportado”.

De acordo com a Autoridade Regional de Saúde, foram registadas 48 recuperações, estando internados sete doentes, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, e um no Hospital da Horta.

OS Açores somam 560 casos, sendo 424 em São Miguel, 94 na Terceira, 15 em Santa Maria, 10 no Faial, oito em São Jorge, oito no Pico e um nas Flores.

São oito as cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas em São Jorge, duas em Santa Maria, uma no Faial e uma nas Flores, tendo sido extintas 222 e encontrando-se em vigilância ativa 1.627 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.982 casos de Covid-19, tendo recuperado da doença 7.229 pessoas, falecido 38, saído do arquipélago 89 e 66 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 2 de agosto, foram vacinadas nos Açores 145.562 pessoas com a primeira dose (61,5 por cento) e 137.897 com vacinação completa (58,2 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.440 pessoas e foram registados 982.364 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

