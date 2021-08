O autoagendamento da vacinação da Covid-19 para os utentes com 18 ou mais anos voltou este sábado a ficar disponível, após ter sido suspenso pela ‘task force’ para agendar a vacinação dos jovens com 16 e 17 anos — que arrancou terça-feira ara vagas nos dias 14 e 15 de agosto.

Até às 18h00 de quinta-feira, 70 mil jovens com 16 e 17 anos de “um universo de 200 mil”, já tinham feito o autoagendamento para a vacinação, disse na sexta-feira o coordenador da ‘task force’ da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.

A modalidade do autoagendamento permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Portugal atingiu na sexta-feira, antes da data prevista, a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 segundo o Ministério da Saúde em comunicado.

Em Portugal continental, já foram administradas cerca de 12,1 milhões de vacinas que permitiram vacinar com, pelo menos, uma dose mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo, adianta.

A campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020 em Portugal, sendo administradas atualmente as vacinas da Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca (dose dupla) e da Janssen (dose única).

A Covid-19 já matou em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, 17.440 pessoas e foram registados 982.364 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.