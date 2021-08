Jessica Springsteen, filha de Bruce Springsteen, arrecadou a medalha de prata na competição por equipas de salto equestre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar de não se ter conseguido apurar para a final individual, a atleta fez parte da equipa dos EUA que conseguiu o segundo lugar na competição, atrás da Suécia.

Logo após a conquista, a filha de Springsteen, que ocupa a 27.ª posição no ranking mundial e que compete com o cavalo Don Juan Van De Donkhoeve, fez uma videochamada “muito rápida” para casa, onde estava o astro do rock, que se mostrou muito feliz pela conquista da filha. “Eles estavam todos a gritar, acho que não entendemos nada uns dos outros. Vi que [Bruce Springsteen] tinha o equipamento dos EUA e houve muitos gritos. Não consegui ver muita coisa, mas sei que eles estão muito animados”, contou a medalhada olímpica depois de já ter assegurado a medalha de prata.

Bruce Springsteen sempre fez questão de acompanhar a filha nesta caminhada e, em 2014, até esteve em Portugal com a mulher, Patti Scialfa, para assistir a uma prova na capital portuguesa, no Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO), no Hipódromo do Campo Grande, em Lisboa, onde a jovem acabou por vencer a Prova Vista Alegre. Nessa altura, Jessica Springsteen estava a tirar uma pós-graduação em desporto na capital portuguesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A presença do músico norte-americano em território nacional acabou por ficar marcada por outros motivos, já que aproveitou a viagem de férias para subir ao palco do Rock in Rio, onde tinha sido cabeça de cartaz dois anos antes, em 2012. Naquele dia 29 de maio de 2014, fez-se história em cima do Palco Mundo, na Bela Vista, quando, à quarta canção do alinhamento do concerto dos Rolling Stones, Springsteen subiu ao palco de guitarra nas mãos para cantar Tumblin’ Dice com a banda britânica. Muitos consideraram que se tratou do “momento da noite”.