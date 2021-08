Guerra de outdoors ao rubro em Lisboa. IL junta-se Carlos Moedas e Fernando Medina e responde com novo cartaz

Em jeito de brincadeira, a Iniciativa Liberal deu ainda as “boas-vindas à candidatura de Carlos Moedas na utilização da ironia em cartazes políticos” — já que foi a IL a dar início a este tipo de estratégia política a nível nacional —, com a teoria de que “a brincar a brincar, dizem-se as verdades”. Desde o cartaz do #com primos ao lado do #cumprimos de António Costa, em alusão ao “familygate”, ao “Vira o disco e são sempre os mesmos” até à dica de um “Plano B….” para Lisboa, em que os quatro pontos em vez das habituais reticências (com três pontos) escondiam o nome do candidato: Bruno. “Sendo um registo que nos agrada não podíamos deixar de dizer presentes, exatamente para afirmar a realidade”, pode ler-se num comunicado.

???????? MENOS DOS MESMOS É O MELHOR Não deixes que os mesmos continuem a escolher por ti. Está na hora de ser à tua maneira! ???? Um vereador da Iniciativa Liberal faz muita diferença!#EstáNaHora@LiberalPT pic.twitter.com/rwC0bk3jhe — Bruno H Soares (@brunohsoares) August 7, 2021

Não em cartaz, mas nas redes sociais, o Partido Socialista não ficou calado e reagiu com uma fotografia dos cartazes gémeos e com uma mensagem para os lisboetas: “Continuem a preferir o original à contrafação.” Resta agora saber se também vai haver uma resposta à altura para a Iniciativa Liberal.