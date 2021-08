Internamentos voltam a descer. Dez das 17 vítimas mortais tinham 80 ou mais anos

Lisboa e Vale do Tejo com mais infeções

É em Lisboa e Vale do Tejo que concentra a maior parte das novas infeções registadas nas últimas 24 horas: dos 2.621 casos, 1.075 são em LVT, o que corresponde a 41%. O Norte reúne 878 infeções, ou seja, 33% dos casos. As duas regiões são responsáveis por 74% das novas infeções.

O Centro é a terceira região com mais casos, totalizando 216 novas infeções, com o Algarve logo atrás (215). No Alentejo registam-se 127 casos, nos Açores 73 e na Madeira 37.