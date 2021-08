Jorge Jesus não fugiu às perguntas na flash interview à SportTV após a vitória por 2-1, no arranque do campeonato, no terreno do Moreirense. O técnico do Benfica fez alterações em relação ao jogo em Moscovo frente ao Spartak, mas admitiu que era necessário.

“Fiz seis alterações, os sinais que a equipa tinha dado e o que o departamento médico disse é que a equipa correu muito em Moscovo. Tinha de mexer na equipa e tirámos os mais pesados e cansados, o que tirou alguma qualidade. Apesar de nos primeiros 45 minutos a equipa ter feito um bom jogo criou oportunidades para mais golos”, frisou o treinador encarnado, admitindo que “com a expulsão do Diogo Gonçalves ficou mais complicado e a equipa passou a defender e com menos bola”.

“Faltou frescura física a quem entrou mas o importante foi ganhar porque o ano passado não ganhámos aqui e é difícil. Agora é tentar recuperar o máximo, principalmente o Jan [Vertonghen], Lucas [Veríssimo] e o Nico [Otamendi], porque jogaram 98 minutos aqui e 95 em Moscovo. Até terça não há muito tempo… são importantíssmos na defesa”, acrescentou.

Soualiho (“Su” como lhe chama Jorge Jesus) Meïté e Gil Dias jogaram de início, mas para Jorge Jesus os jogadores ainda podem dar mais: “Trocar o pneu do carro em andamento é complicado. O Su é um jogador sem minutos, nem o conhecemos assim tão bem, como o Roman [Yaremchuk]. Para poder descansar o Julian [Weigl] tinha de meter o Su ou o Tino [Florentino]. O Su ainda precisa muito de jogo para poder jogar ao nível que a equipa exige. Não esperava nem mais, nem menos, ele não conhece os processos da equipa. O Gil Dias tem mais tempo e podia ter feito melhor porque tem condições para fazer melhor”.

“Temos de saber jogar melhor com menos um jogador. Não conseguimos fisicamente e taticamente. Os jogadores que foram entrando não ajudaram a equipa a ficar mais fresca e isso foi notório. É o primeiro jogo e a equipa ainda está a crescer”, garantiu o treinador das águias.

Sobre a questão física do Benfica, foi claro: “Há uma forma, tiras cinco e metes cinco… mas arriscas o rendimento da equipa”.

Quem esteve para jogar foi o mais recente reforço Yaremchuk, que “ainda nem treinou com a equipa”. “Se o lançasse era como que a dizer ‘vai treinar com equipa’. A pré-época para eles [Yaremchuk e Meïte] começa agora com o campeonato”, finalizou, alertando ainda para as viagens e a falta de treinos da equipa, que terça-feira defronta já o Spartak Moscovo, no Estádio da Luz, na segunda mão da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.