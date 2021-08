O juiz Luís Borges Freitas recusou devolver a Ordem do Infante a Carlos Cruz. Segundo o Expresso, o magistrado do Tribunal Administrativo de Lisboa chega a comparar o caso do ex-apresentador de televisão ao de Harvey Weinstein, antigo produtor de Hollywood caído em desgraça, condenado por abuso sexual de dezenas de mulheres.

“Em 2017, a Universidade de Buffalo revogou o seu doutoramento honoris causa, o Presidente de França, Emmanuel Macron, revogou o seu título da Legião de Honra e em 2020 perdeu o título honorário de comandante da Ordem do Império Britânico”, argumenta o juiz. Luís Borges Freitas admite ter usado a Wikipédia como fonte de informação.

O advogado de defesa, Ricardo Sá Fernandes, já recorreu da decisão para o Tribunal Central Administrativo e argumenta que a perda automática da condecoração, “sem contraditório”, após a condenação a uma pena superior a três anos é tida como “inconstitucional”. O ex-apresentador chegou a pedir 20 mil euros de indemnização pelos danos causados, valor que passou para 1.000 euros no recurso.

A condecoração foi dada pelo ex-presidente Jorge Sampaio, sendo que uma norma do Conselho das Ordens Nacionais prevê a expulsão para quem for condenado a uma pena superior a três anos de prisão.

Carlos Cruz foi condenado a seis anos de prisão por dois crimes de abuso sexual de menores. Em dezembro de 2020, a defesa apresentou um pedido de revisão da sentença tendo por base o facto de o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter decretado que o apresentador não teve direito a um “processo equitativo”.