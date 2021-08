À semelhança da maioria dos fabricantes de automóveis, especialmente os que disputam o mercado europeu, a Audi tem apostado forte nos veículos eléctricos alimentados por bateria, que denomina e-tron. Daí que proponha desportivos como o e-tron GT e SUV como o e-tron e o Q4 e-tron, com a certeza que muitos outros se seguirão.

Em 2019, um engenheiro da marca em Ingolstadt, Franz Hofmann, teve a ideia de conceber um protótipo do que apelidou Audi e-tron Foil. Na essência, é uma espécie de prancha de surf que não necessita de ondas para se deslocar e que permite que o seu utilizador se divirta, deslizando sobre a água, mesmo no mais calmo dos lagos.

O Audi e-tron Foil tem instalado sob a prancha um motor eléctrico, alimentado por bateria, e um hidrofólio, destinado a elevar prancha e “surfista” da água, tornando a viagem mais confortável e rápida, pois o atrito na água fica consideravelmente reduzido. Ao contrário do que acontece com os automóveis eléctricos, a Audi não avança grandes características técnicas do mais irreverente modelo da gama e-tron, mas assegura que atinge 50 km/h e consegue surfar sem ondas durante uma hora, sendo controlado por um comando que o utilizador transporta na mão.

O Audi e-tron Foil já está disponível para encomenda, através dos concessionários da marca, sendo comercializado por 12.500€. Para provar a facilidade de utilização, o próprio Herbert Diess, o CEO do Grupo Volkswagen, aproveitou a prancha de e-surf da Audi para enviar uma mensagem de boas férias a todos os funcionários do gigante alemão. Isto enquanto surfava no braço do rio Aller, entre a fábrica da VW e o hotel Ritz-Carlton, em Wolfsburg.

Esta não é a única foil board eléctrica do mercado, sendo a mais conhecida a Lift Foil, com modelos de várias dimensões, vários tipos de foils e um preço 20% inferior. E porque a exibição de Diess, com toda a sua boa vontade, não faz justiça à Audi e-tron Foil, veja aqui o que uma destas pranchas de e-surf é capaz de fazer. No vídeo, registado em 2020, os surfistas de ondas gigantes Laird Hamilton, Terry Chung, Luca Padua e Benny Ferrisuma recorrem a uma e-foil da Lift para enfrentar o mar da Nazaré.