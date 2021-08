O Estoril Praia estreou-se este sábado com uma vitória na edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol, ao ganhar fora ao Arouca por 2-0, num embate entre duas das três equipas promovidas.

Um golo de André Franco, logo aos quatro minutos, e outro a acabar, do japonês Meshino, aos 90+6, selaram o triunfo dos ‘canarinhos’.

Em 2020/21, o Estoril Praia venceu a II Liga, com 70 pontos, enquanto o Arouca foi terceiro, com 65, garantindo a subida num ‘play-off’ com o Rio Ave.