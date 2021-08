Não é surpresa para ninguém dizer que os italianos sabem dar uma boa festa. E as celebrações do quarteto que esta sexta-feira venceu a estafeta masculina 4×100, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, só confirmaram isso mesmo: Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu pegaram em diversas bandeiras de Itália, tiraram centenas de fotografias, conseguiram arranjar uma forma improvisada de hastear uma das bandeiras e até subiram ao placard eletrónico que mostrava os 23 segundos e qualquer coisa em que conquistaram a medalha de ouro.

Um ouro que foi inédito, porque nunca uma equipa italiana tinha conseguido vencer uma estafeta olímpica, e um ouro que foi já a 38.ª medalha do país em Tóquio 2020 — ou seja, Itália já carimbou a melhor participação de sempre em Jogos Olímpicos, está no sétimo lugar do medalheiro e é o melhor representante do continente europeu. Até aqui, o melhor registo dos italianos em Olimpíadas não passava das 36 medalhas obtidas tanto em Los Angeles 1932 como em Roma 1960.

Mas o primeiro lugar na estafeta foi apenas a cereja no topo do bolo de uma participação verdadeiramente positiva. Das 36 medalhas italianas, 10 são de ouro, entre atletismo, karaté, ciclismo, vela, remo e taekwondo. E se o atletismo tem sido o palco das conquistas mais mediáticas, entre a surpreendente vitória de Lamont Marcell Jacobs nos 100 metros e o ouro que Gianmarco Tamberi partilhou com o qatari Mutaz Essa Barshim no salto em altura, a verdade é que o Centro Aquático de Tóquio foi o lugar em que a delegação de Itália foi mais feliz. A natação foi a modalidade em que os italianos conquistaram mais medalhas, sete, e os representantes do país estiveram presentes em praticamente todas as finais das respetivas categorias — com destaque para o bronze de Gregorio Paltrinieri nas águas abertas, a prata do mesmo Paltrinieri nos 800 metros livres e os bronzes de Federico Burdisso e Simona Quadarella nos 200 metros mariposa e nos 800 metros livres.

De forma natural, os registos históricos e inéditos acumulam-se desde o início destes Jogos Olímpicos. No tiro com arco, Lucilla Boari tornou-se a primeira mulher italiana a ganhar uma medalha na modalidade; nos 100 metros, Lamont Marcell Jacobs foi o primeiro italiano a competir numa final e o primeiro a chegar ao ouro; na estafeta masculina 4×100 metros estilos, na natação, a equipa italiana foi a primeira a conquistar uma medalha na prova; no salto em altura, Gianmarco Tamberi foi o primeiro italiano a chegar ao pódio na modalidade na vertente masculina; e na ginástica, Vanessa Ferrari tornou-se a primeira italiana a ganhar uma medalha na modalidade na vertente feminina.

“É um registo histórico e não queremos que pare”, limitou-se a dizer Giovanni Malagò, presidente do Comité Olímpico Italiano, para comentar a participação dos transalpinos. Depois de ter sido o país mais afetado pela Covid-19 na Europa, com números diários de novos casos e vítimas mortais absolutamente assustadores ao longo de cerca de dois meses de 2020, Itália está a atravessar um 2021 memorável — desde a vitória na Eurovisão, que não acontecia desde 1990, a vitória no Campeonato da Europa de futebol, que não acontecia desde 1968, e agora a histórica participação nos Jogos Olímpicos, que superou registos que duravam desde 1932 e 1960.