Enviado especial do Observador, em Tóquio

Não foi o melhor resultado na final, não foi certamente o resultado que a carreira de Emanuel Silva merecia, mas foi mais um resultado a coroar uma carreira fantástica de um dos melhores atletas nacionais: já com 35 anos, o canoísta de Braga, que está pela quinta vez nos Jogos os, somou o seu quarto diploma olímpico, a que junta ainda como momento mais alto da carreira a medalha de prata em K2 1.000 em Londres.

Esta manhã, depois do apuramento para a final que garantiu logo mais um diploma para a Missão nacional, o K4 500 com João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, além do líder Emanuel Silva, não foi depois além do oitavo lugar na final. A Alemanha conseguiu ganhar a medalha de ouro, derrotando aquela que era a outra grande candidata, a Espanha. Já a medalha de bronze foi para a surpreendente equipa da Eslováquia, que superou a Rússia, a Bielorrússia, a Austrália, a Hungria e a equipa de Portugal.

