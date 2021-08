A mulher de 56 anos suspeita de ter esfaqueado até à morte o companheiro de 55 anos, na quinta-feira, na sua residência no centro da cidade de Aveiro, ficou em prisão preventiva, informou esta sexta-feira fonte policial. A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

O crime ocorreu num apartamento da rua Cândido dos Reis, em Aveiro, tendo o alerta sido dado para os bombeiros às 17h11. A PSP foi chamada ao local, mas, por configurar um crime de homicídio, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) que procedeu à detenção da suspeita.

Fonte da PJ disse, entretanto, à Lusa que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica, havendo já queixas anteriores de agressões no seio do casal. Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Novos, Ricardo Fradique, disse que quando chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida, com vários cortes efetuados por arma branca.