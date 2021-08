O Paris Saint-Germain (PSG) já terá confirmado aos jogadores e aos trabalhadores do clube a possível chegada de Lionel Messi a Paris e o acordo estará preso apenas por pormenores, nomeadamente o salário, aquilo que levou o Barcelona a não conseguir manter o craque argentino. A equipa jurídica do atleta está na capital francesa para fechar as negociações, mas as duas partes estão em “amplo acordo”. Segundo o Le Parisien, é preciso apenas “assinar documentos”.

De acordo com a Associated Press, está em cima da mesa um salário líquido de 25 milhões de euros anuais, o que seria inferior ao valor que recebia no clube espanhol, mas o Le Parisien avança que o clube de Paris está disposto a oferecer a Messi um salário que oscilará entre os 35 e os 40 milhões de euros anuais. Certo é que os responsáveis do clube e a equipa de Lionel Messi continuam em conversações e, mais dia menos dia, poderá ser alcançado um acordo.

O Le Parisien escreve que há rumores de que este domingo haverá uma reunião decisiva — no mesmo dia em que Messi irá dar uma conferência de imprensa em Camp Nou, em Barcelona, sem que tenha sido explicado o objetivo. Se tudo correr como esperado, na próxima terça-feira, dia 10 de agosto, Messi poderá ser apresentado na Torre Eiffel, como aconteceu quando o brasileiro Neymar chegou a Paris. Apesar de todo o enredo parecer já certo e perfeito, o PSG desmentiu.

A eventual chegada do astro argentino está a entusiasmar a imprensa gaulesa, que especulou desde já que o atleta fará os exames médicos num hospital na periferia de Paris e que o seu jogo de estreia com as cores do clube parisiense poderia acontecer já em 12 de setembro, no Parque dos Príncipes, frente ao Clermont Foot.

Na passada sexta-feira, o treinador do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, admitiu que Lionel Messi “é uma possibilidade” para o clube de Paris, mas não se comprometeu. “Estas são oportunidades que podem surgir diante dos clubes ou não. O clube está a trabalhar e, se houver algum tipo de informação, iremos comunicá-la. Estamos a analisar todas as possibilidades e essa [Messi] é uma delas”, afirmou o técnico durante uma conferência de imprensa.

Depois de muitos avanços e recuos sobre a continuidade de Messi no Barcelona, no passado dia 5 de agosto, o clube catalão confirmou a saída de Lionel Messi, o maior símbolo do clube da atualidade. “Apesar de se ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi, com a clara intenção de ambas as partes de assinar um novo contrato no dia de hoje, não poderá formalizar-se devido a obstáculos económicos e estruturais”, lê-se no comunicado do Barcelona.

Durante a sua carreira no FC Barcelona, Messi, agora 34 anos, ganhou seis vezes a Bola de Ouro, marcou 672 golos, jogou 778 partidas e contribuiu para a vitória de 34 títulos da equipa principal.