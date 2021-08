Sem nenhuma surpresa, Rúben Amorim era um treinador satisfeito com a vitória do Sporting no arranque da I Liga, com claros 3-0 ao Vizela, mas sempre com os olhos postos no futuro e no já seu clássico “jogo a jogo”, admitindo no entanto que, enquanto campeã nacional, a sua equipa pode estar um pouco mais “pressionada”.

“Pareceu me uma boa exibição e um bom jogo. Entrámos bem, com o Vizela muito agressivo nas marcações, a defender e motivados. Tivemos espaço na largura e um penálti falhado, mas na segunda parte sabíamos que era difícil manter o ritmo que o Vizela tinha. Desligámos dez ‘minutinhos’ a seguir ao golo, mas o segundo e o terceiro vieram com naturalidade”, começou por dizer o técnico do Sporting.

O técnico dos leões gosta de falar no coletivo, mas questionado sobre algumas exibições individuais, não se coibiu de elogiar os seus atletas, como de resto é seu apanágio. Sobre Rúben Vinagre, que esta sexta-feira jogou no lugar e Nuno Mendes, Amorim foi claro: “Sabíamos que ele ia ter algum espaço. É muito forte no um contra um e cruza bem. Está longe da forma física dele e ficou cansado, mas já sabíamos. Estou satisfeito com o que fez e a forma como trabalha”.

Sobre Jovane, que falhou o penálti, Rúben Amorim resolveu dar os “parabéns” ao jogador, e que “não interessa” se ele não conseguiu marcar a grande penalidade. Questionado sobre a escolha do “10” no lugar de Nuno Santos, o líder do balneário leonino afirmou que procurava mesmo as características de Jovane. Sobre Nuno Santos, entre risos, como quase em toda a conferência de imprensa, frisou: ” O Nuno é o mais refilão quando não joga e já avisei a família que ele não está zangado com eles, mas comigo. Têm de fazer todos como ele, que quando joga parece que jogou de início”.

O Sporting tem jogadores em destaque e o mercado português tem vendido bem e caro, até, nos últimos anos. O treinador dos verdes e brancos admite que há jogadores difíceis de substituir: ” Não vamos ser hipócritas, há jogadores mais difíceis de substituir mas aqui dentro têm de manter o seu lugar. Estou do lado do clube e só temos uma ideia. O mercado obriga a coisas que ninguém quer.Mas gostava de manter todos e faço força todos os dias porque é esse o meu papel”. Amorim deu como exemplos o “jogador completo” que é Pote ou as “características” de Palhinha.

Sobre Pote, disse ainda que a primeira parte do goleador do Sporting ficou “àquem” e que “por vezes parece desaparecido do jogo” e “tem sorte com o treinador”, que está sempre à espera que ele faça algo. Pedro Gonçalves “queixou-se” na flash interview dos adeptos, mas Rúben diz-se “mais motivado” e que o seu jogador “vai adaptar-se”. Naquela que foi a parte mais sorridente da conferência de imprensa, referiu que “é uma boa desculpa” a frase do avançado do Sporting.

Rúben Amorim destacou ainda o crescimento de Matheus Nunes e que não se pode esquecer que “estava no Ericeirense e trabalhava numa padaria”, sendo preciso dar o “mérito”. “Já é português e é mais uma opção para a seleção”, rematou.

O jogador Ugarte continua a ser falado para os leões e esteve alegadamente em Alvalade. Rúben Amorim diz que “estava no banco” e por isso não o viu. “Tem muita qualidade. Vamos esperar mais um pouco”, frisou.