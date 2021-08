O Spartak de Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, perdeu este sábado por 2-1 na receção ao Nizhny Novgorod na Liga russa de futebol. A equipa moscovita joga com o Benfica na terça-feira, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Na primeira mão, o Benfica venceu em Moscovo por 2-0.

No desafio da terceira jornada, a equipa do antigo treinador das ‘águias’ viu-se a perder logo aos quatro minutos, fruto do golo de Kirill Gotsuk. Aleksey Kozlov dilatou a vantagem, aos 16.

Após o descanso, o suplente utilizado Ezequiel Ponce (86) reduziu para os locais, que somaram o segundo desaire em três encontros no campeonato.

Os moscovitas defrontam os ‘encarnados’ na próxima terça-feira (10 de agosto), no estádio da Luz, em Lisboa. O vencedor da eliminatória irá defrontar no ‘play-off’ de acesso à fase de grupos o emblema que sairá do duelo entre o PSV Eindhoven e os dinamarqueses do Midtjylland, tendo os holandeses vencido a primeira mão por 3-0.