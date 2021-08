Dados avançados pela Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos (UVE) revelam que os portugueses continuam a preferir cada vez mais modelos electrificados na hora de adquirir um carro novo. Daí que as vendas de automóveis 100% eléctricos e híbridos plug-in (PHEV) tenham registado no passado mês um crescimento de 49,6% face a Julho de 2020, quando o mercado de ligeiros, no conjunto de passageiros e mercadorias, caiu 21,4% comparando com o mês homólogo do ano passado, de acordo com as informações veiculadas pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Os condutores nacionais ampararam a queda que também atingiu os BEV e os PHEV, cujas vendas baixaram 22,3% em relação ao mês anterior, uma descida abaixo daquela que se verificou entre os modelos com motores de combustão interna, que transaccionaram menos 26,5% veículos.

A explicação apontada para tal, pela referida associação, remete para a entrega de modelos da Tesla que, mais uma vez, não ocorreu este mês. A marca norte-americana tem preferido concentrar as entregas nos mercados onde possui fábricas, Estados Unidos da América e China, e onde os estímulos à aquisição de veículos eléctricos são mais generosos, relegando para a Europa a expedição ocasional de veículos, situação esta que só se regularizará quando a Gigafactory de Berlim começar a operar.

Ainda assim, o fabricante liderado por Elon Musk consegue ser, no acumulado do ano, a segunda marca de veículos eléctricos mais vendida em Portugal. A primeira, com uma magra margem de vantagem, é a Nissan (670 veículos contra 629 Tesla). O construtor nipónico, que foi apenas o décimo durante o primeiro semestre no mercado europeu, entregou em Julho no nosso país só 79 unidades, o que o relegou para a 3.ª posição do ranking de vendas, atrás da Hyundai (82) e da Peugeot (90), com a marca francesa a ocupar o 3.º lugar na tabela de vendas de veículos 100% eléctricos nos primeiros sete meses de 2020. De seguida, posicionam-se a Renault (453 unidades) e a Volkswagen (381), cujos ID.3 e ID.4 ainda não permitiram à marca controlada em Portugal pelos austríacos da Porsche Holding Salzburg, desde 2019, descolar nas vendas.

Outra surpresa, esta mais positiva, vai para a performance da Dacia, que se estreou com o Spring nos modelos 100% eléctricos. O preço-canhão de 16.800€ (menos 3000€, se considerarmos os incentivos governamentais para particulares) explica a entrada directa da marca romena para o top 5 das vendas de BEV no mercado português, com 72 unidades, colada à Nissan e à frente da Renault.

Mesmo com a interferência da pandemia da Covid-19, o mais relevante é o significativo e sustentado aumento das vendas dos veículos eléctricos, fortalecendo assim uma tendência de crescimento, apesar do período tão conturbado e incerto que todos atravessamos”, realça a UVE.

A associação admite, contudo, que a performance dos PHEV continua a superar a dos BEV, “muito por força da oferta mais diversificada e mais adaptada às necessidades da generalidade das empresas”. No entanto, na antevisão da associação, os papéis deverão inverter-se em breve, com a chegada de novos modelos 100% eléctricos ao mercado, “com mais autonomia, resolvendo assim uma das dificuldades que o uso intensivo destes veículos apresentava”.

Entre os PHEV (que também caíram mas menos do que os BEV) em Julho a liderança pertenceu à Mercedes que, recorde-se, é a única marca em que é possível optar entre uma motorização a gasolina ou a gasóleo na sua gama de híbridos recarregáveis. A marca da estrela bateu a BMW por nove unidades, entregando 290 veículos deste tipo, o que lhe permite segurar a liderança no acumulado do ano, com um total de 2502 registos, à frente da rival bávara, que entregou até agora 1896 PHEV. O top 3 completa-se com outra marca premium, a Volvo, com 1347 unidades. Segue-se a Peugeot (572) e a Renault (428). De referir ainda que, no mês passado, a Seat foi quem mais brilhou comercialmente entre as marcas distribuídas pela Siva, ao garantir um lugar no top 5 da tabela de vendas, com a comercialização de 72 PHEV.