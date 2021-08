Eliud Kipchoge acelerou a cerca de 12 quilómetros do fim, abriu uma vantagem assinalável para o grupo perseguidor e conquistou a medalha de ouro na maratona de forma extraordinária, quase sem mostrar esforço nem cansaço e apresentando um ritmo incrível tendo em conta as difíceis condições meteorológicas de Sapporo, no Japão. Mas Eliud Kipchoge está num patamar à parte.

O atleta queniano de 36 anos renovou o título olímpico, depois de já ter conquistado o ouro no Rio de Janeiro, e somou a quarta medalha em Jogos Olímpicos, já que também chegou à prata e ao bronze nos 5.000 metros de Pequim 2008 e Atenas 2004, respetivamente. Kipchoge, o único maratonista de sempre a ter completado os 42,195 quilómetros em menos de duas horas — ainda que o registo não seja contabilizado oficialmente pela World Athletics, por não ter acontecido numa prova oficial –, levou a melhor principalmente sobre Abdi Nageeye e Bashir Abdi, o holandês e o belga que encerraram o pódio. E esta maratona acabou por provar, pelo menos de forma mais crua, que os mínimos exigidos para chegar a Tóquio 2020 foram demasiado elevados.

Para um maratonista conseguir marcar presença nestes Jogos Olímpicos, era necessário completar uma maratona em menos de duas horas, 11 minutos e 30 segundos. Pela primeira vez desde o México 1968, há mais de 50 anos, Portugal não conseguiu apurar nenhum atleta para a maratona olímpica — uma prova onde, historicamente, alcança bons resultados. Mais: de todos os atletas que completaram a competição, excluindo já os 30 (!) que desistiram ao longo do percurso, só os seis primeiros conseguiram ficar abaixo das tais duas horas, 11 minutos e 30 segundos.