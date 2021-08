Depois da demissão, na passada sexta-feira, do diretor de obstetrícia do Hospital de Setúbal — devido à falta de profissionais que levou ao encerramento das urgências —, a administração do hospital assegurou à SIC Notícias que os problemas estão ultrapassados e que o serviço está assegurado para os próximos dias. Para Valentim Lourenço, presidente da região sul da Ordem dos Médicos, “tudo o que a administração nos diz para amanhã, hoje ou depois” pode ser considerado “um penso rápido”. Na última quarta-feira, a urgência de obstetrícia chegou a fechar durante 24 horas.

Reconhecendo que o problema existe há vários anos e que “nada se modificou entretanto”, Valentim Lourenço argumenta que o Hospital de Setúbal “sofre do mesmo que a maior parte das maternidades na Área Metropolitana de Lisboa”. Nos últimos dias o Hospital Francisco Xavier, o Hospital de Vila Franca de Xira e ainda o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca “tiveram de transferir grávidas de forma pontual por incapacidade de recursos ou por estarem cheios”. Todos os anos acontece a mesma coisa, diz.

“Não temos mais médicos. Os médicos estão mais velhos e os mais novos continuam a sair destes hospitais.” De acordo com o presidente da região sul da Ordem dos Médicos, “esta postura da administração é apenas tentar esconder da população as graves insuficiências que o Hospital de Setúbal tem na obstetrícia e noutras especialidades que estão identificadas, que carecem de medidas de fundo, estruturais, além destes remendos que se fazem no verão”.

Valentim Lourenço dá ainda o exemplo de três especialidades — anestesiologia, pediatria e obstetrícia — que formam médicos suficientes mas que não se fixam no público, dado que a oferta privada para partos na AML é “muito grande”, com melhores condições de trabalhos e valores salariais superiores.

Em Setúbal, defende ainda, “deviam ter 24 médicos e têm 11; desses 11, oito têm mais de 55 anos e estão à espera da reforma”. E argumenta que o hospital — não conseguindo garantir a contratação dos médicos que se aí se formam — “contrata empresas ou tarefeiros”, muitos dos quais são “recém-especialistas que vão fazer um banco de 24 horas uma vez por semana e ganham três vezes mais do que os chefes de equipa que se mantêm no hospital”. O paradoxo, diz, está identificado há três ou quatro anos.