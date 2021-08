André Ventura, líder do Chega, está infetado com Covid-19, permanece assintomático e não tem nenhuma dose da vacina contra o novo coronavírus. O deputado único do partido revelou ao Observador que fez dois testes de antigénio, este domingo, após ter conhecimento de um contacto positivo na passada sexta-feira à noite, no dia de uma manifestação do partido, no Porto. Ambos os testes deram positivo.

Uma vez que André Ventura tem 38 anos poderia ter agendado a vacinação logo a partir de 20 de junho, quando faixa etária dos 30 aos 40 começou a receber as primeiras doses. “Ainda não agendei”, disse ao Observador ao ser questionado sobre a sua opção.

O líder do Chega contactou as autoridades de saúde e irá, esta segunda-feira, realizar um teste PCR indicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo de ficar em isolamento profilático. O deputado único deverá estar pelo menos dez dias em isolamento, caso o teste PCR dê positivo, ou 14 dias caso dê negativo, mas tendo de cumprir o isolamento por ter estado com alguém que testou positivo ao novo coronavírus.

André Ventura iria de férias em breve, depois de o Parlamento ter encerrado a atividade política e após ter sido entregues as listas para as eleições autárquicas. A agenda que existia para os próximos dias foi cancelada.

Na passada sexta-feira, o mesmo dia em que esteve com um contacto que mais tarde testou positivo à Covid-19, André Ventura marcou presença numa manifestação organizada pelo Chega no Porto “contra as restrições e a falta de apoios, o certificado de vacinação e a destruição da economia portuguesa”.