O boletim epidemiológico divulgado pela DRS indica que este sábado foram registados “42 novos casos de infeção por SARS-CoV-2” na região autónoma. A Madeira passou a contabilizar, desde o início da pandemia, 10.459 casos confirmados de covid-19.

Dos 42 novos casos, 33 são de transmissão local e nove são importados, do quais seis do Reino Unido, dois de Espanha e um da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A DRS adianta também que, nas últimas 24 horas, 18 pessoas recuperaram da doença, passando a Madeira a contabilizar um total 10.124 casos recuperados.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 75 óbitos associados à Covid-19, nenhum deles nas últimas 24 horas.

A região tem neste momento 260 casos ativos, dos quais 90 são importados e 170 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a DRS indica que “13 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça”, no Funchal, uma delas em cuidados intensivos, enquanto 85 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio.

“No total, há 65 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem”, refere ainda o boletim epidemiológico.

Estão a ser acompanhadas 525 pessoas que tiveram contactos com casos positivos, segundo a direção regional, e outros 46.277 viajantes com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados difundidos pela DGS atribuem hoje mais 37 casos à região, passando a totalizar 10.840 casos de covid-19 e 72 mortes desde o início da pandemia.