Moçambique registou 13 óbitos associados à covid-19 e 653 infeções com SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, anunciou este domingo o Ministério da Saúde daquele país.

Das vítimas mortais, 12 são de nacionalidade moçambicana e uma é estrangeira, tendo idades entre 39 e 102 anos, referiu o ministério em nota diária de atualização de dados.

Moçambique eleva o total acumulado de mortes por covid-19 para 1.613 e o de casos para 132.452, dos quais 77% recuperados da doença.

O país tem 27.878 casos ativos do novo coronavírus SARS-CoV-2 e, destes, 402 estão internados.

Desde que foi declarado o primeiro caso do novo coronavírus em Moçambique, em 22 de março de 2020, um total de 776.609 casos suspeitos foram testados no país, dos quais 2.511 nas últimas 24 horas.

Moçambique regista um aumento acelerado do número de casos, óbitos e internamentos face à terceira vaga da doença no país, com as autoridades a alertarem para um possível esgotamento da capacidade de internamento.