E ao 16.º dia, o adeus. A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tiveram a tecnologia japonesa de cor e luz, as homenagens (aos voluntários), as evocações (aos territórios mais atingidos pelo último grande sismo), mas também a loucura que misturou tambores tradicionais, com música eletrónica e um corrupio de performers num palco improvisado no centro do Estádio Olímpico onde os atletas que ainda restavam faziam a sua própria festa.

Pedro Pablo Pichardo, o ouro português do triplo salto de uma edição em que Portugal conseguiu o seu melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos, com 4 medalhas, 15 diplomas (atletas classificados até ao 8.º lugar) e 36 top 16, carregou o porta estandarte português. Mas no meio dos atletas os mais ruidosos (e garantidamente a maior comitiva) acabaram por ser os norte-americanos, que acabaram os Jogos com 113 medalhas (39 de ouro), batendo a China neste duelo muito particular.

O momento alto teve lugar quase no início da cerimónia, em que com um jogo de luzes e fogo de artifício como que mágico, se elevaram no céu os anéis olímpicos.

The Olympic spirit is in all of us.

A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world.

They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98

— Olympics (@Olympics) August 8, 2021