O Ferrari Roma foi concebido para quem deseja as emoções que tradicionalmente fornecem os modelos da marca do Cavallino Rampante, mas com mais espaço, requinte e luxo a bordo, para rivalizar com os Gran Turismo de construtores como a Aston Martin. O resultado é o Roma, uma das criações mais elegantes na marca criada por Enzo Ferrari em 1939.

Proposto em Portugal por 241 mil euros, o Roma oferece uma configuração 2+2, a que alia uma bagageira mais versátil do que o normal na marca, uma vez que o motor V8 deslocou-se da traseira para a frente, deixando a Ferrari de o caracterizar como central traseiro, para o apelidar de central dianteiro. Tranquiliza, assim, os futuros utilizadores em relação à distribuição de peso pelos dois eixos continuar próxima do ideal para privilegiar o comportamento.

Ferrari Roma, antes de estar em apuros 10 fotos

Com um comprimento e largura próximos dos reivindicados pelo 812 Berlinetta, outro modelo da marca com motor à frente, no caso um imponente V12, o Roma anuncia uma generosa largura de 1,974 metros. Isto ajuda-o a posicionar de forma favorável a curvar, por ser muito largo, mas exige alguns cuidados quando o condutor decidir realizar incursões por ruas mais estreitas.

Provavelmente mais habituado a conduzir um Fiat 500, este condutor entrou na viela estreitinha, o que foi o seu primeiro erro. E continuou a avançar, mesmo depois de sentir necessidade de recolher os espelhos retrovisores exteriores, para evitar deixá-los nas paredes das casas pelas quais quase esfregava o potente coupé. Quando já estava “perdido”, finalmente parou, apenas para se aperceber do difícil que será sair dali, uma vez que as portas não abrem, o ângulo para sair pelo vidro é mínimo e abandonar o veículo pela tampa da mala exige um condutor pequeno, magro e com alguma prática como contorcionista.

O vídeo com esta manobra sem nexo foi publicado pelo canal de youtube Supercars News e alegadamente teve lugar em Itália, o que faz sentido se tivermos em conta o gesticular do casal de idosos que tentam ajudar. Certo é que o Roma não sairá dali sem mais uns riscos e mossas, o que irá permitir ao proprietário aperceber-se do preço elevado da Ferrari em termos de reparação de fibra e pintura.