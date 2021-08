Não deve ser fácil explicar à Lamborghini, que tem no Aventador SVJ Roasdter o seu desportivo mais exuberante e emblemático, que apesar de todo o esforço a desenvolver um supermotor V12 atmosférico e um chassi extremamente eficiente, é proposto por um preço de “apenas” 573 mil euros em Portugal, um dos países que mais fortemente penaliza esta classe de veículos. Contudo, uma pequena peça que este carro exibe e que nem sequer é fabricada pela marca italiana, podendo ser produzida em qualquer corner de um centro comercial, vale 19 vezes mais do que o veículo.

O Lamborghini Aventador SVJ Roadster foi filmado no Mónaco, pelo youtuber Fipeux, pintado de branco nacarado com tejadilho em preto e diversos apêndices em carbono. Lá dentro, em posição central traseira está o 6.5 V12 com 770 cv, atmosférico para maior nobreza, que associado à caixa automática de dupla embraiagem e sete velocidades o atira rapidamente para lá dos 100 km/h ao fim de somente 2,9 segundos, para depois atingir 350 km/h.

Se é pela possante mecânica, chassi eficiente e uma estética apaixonante que a maioria dos clientes desembolsa mais de meio milhão de euros em Portugal – e cerca de 400.000€ nos países com um sistema fiscal menos voraz –, o dono deste Aventador, depois de adquirir o superdesportivo italiano, comprou em leilão a chapa de matrícula em que se lê apenas “123”.

A matrícula em causa foi emitida pelo Qatar, desconhecendo-se se os três algarismos “123” têm algum significado especial para o proprietário, ou se este sente algumas dificuldades com os algarismos acima de 4. Contudo, a realidade é que os leilões de matrículas estranhas por valores milionários são habituais nos países árabes, onde é vulgar os sheiks possuírem uma riqueza superior à gerada anualmente por muitos países europeus.

Veja o vídeo onde surge o Aventador SVJ Roadster com a matrícula dos 10 milhões, que surge logo ao 1.00 e, se tiver tempo, delicie-se com alguns dos modelos mais impressionantes entre os que circulam pelas ruas do principado monegasco.