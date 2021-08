Não foi assim há tanto tempo, afinal foi no término da época 2020/2021 que as duas equipas se encontraram, também no Estádio do Dragão. Na altura, o FC Porto venceu o Belenenses SAD por claros 4-0, um resultado que uns gostariam de repetir e do qual outros nem quererão ouvir falar.

E também não querem saber das estatísticas, visto que praticamente nenhuma era favorável aos lisboetas que, por exemplo, há dez jogos que não marcam no Estádio do Dragão. Já os portuenses, que não perdem para o campeonato há 28 jogos e são vice-campeões nacionais, tinham a obrigação de ganhar depois dos triunfos de Benfica e Sporting, este último o principal candidato, segundo Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.

“Vejo quatro candidatos. O FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga. Da mesma forma, veja que a equipa do Sporting é a favorita. Foi campeã e temos que fazer o nosso trabalho para conquistar esse título que nos pertenceu”, afirmou na antevisão.

Do lado do Belenenses SAD, Petit, que é – juntamente com Conceição – o treinador há mais tempo na mesma equipa na I Liga, alertou para o facto de o adversário deste domingo “querer resolver logo nos primeiro minutos”, com a sua equipa a ter de “entrar concentrada e saber esperar o momento para poder contra-atacar e retirar posse ao FC Porto”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois das saídas de muitos titulares – e com o grande reforço Sandro lesionado -, Petit apresentava uma equipa que podia ter “dores de crescimento”, sendo ainda uma equipa “apenas com três ou quatro jogadores acima dos 23 anos”.

Como aconteceu com Benfica e Sporting, por exemplo, a pressão estava, por todos os motivos referidos e ainda mais alguns, do lado do FC Porto.

⌚️30' FCP 1-0 BFS ????????Pepe passa a ser o jogador mais velho a representar o ????FC Porto em jogos oficiais com 38 anos, 5 meses e 15 dias. Top 5 dos mais velhos (FCP):

????????Pepe 38A, 5M, 15D

????????Silvino 38A, 3M, 12D

????????Helton 38A, 6D

????????Casillas 37A, 11M, 8D

????????Aloísio 37A, 9M, 13D pic.twitter.com/gpkApBx5TQ — playmakerstats (@playmaker_PT) August 8, 2021

Petit tinha muita razão numa coisa: o FC Porto queria resolver o jogo cedo e desde cedo. Com algumas opções que até podem ser consideradas pequenas surpresas, tendo em conta a época passada, como Bruno Costa e João Mário à direita (bela primeira parte), os dragões entraram com gás, embalados pelo regresso dos seus adeptos.

Toni Martínez ameaçou duas vezes, uma das quais resultou numa grande defesa, e acabaria por fazer um belo golo à terceira, após passe de João Mário e simulação de Sérgio Oliveira. Estavam decorridos 20′. Antes das oportunidades, no entanto, Ndour, do Belenenses, esteve à beira do golo, na melhor jogada do Belenenses SAD, e a um metro da baliza, quando era apenas preciso encostar, disparou por cima.

Toni Martínez atira para o primeiro ????

João Mário lançou a bola na frente, Sérgio Oliveira fez uma simulação a isolar o ponta de lança espanhol que rematou forte para o fundo das redes. Liga Portugal bwin (#1) | FC Porto 1-0 Belenenses SAD#LigaPortugalbwin #FCPBFS pic.twitter.com/bYVZPBAHUQ — VSPORTS (@vsports_pt) August 8, 2021

Isto antes dos 10′. Não fez golo e, além do golo portista, nunca mais a equipa de Petit conseguiu sair com qualidade, apesar de os seus jogadores mostrarem bons detalhes, principalmente Ndour e Cassierra. Os dragões de Sérgio Conceição tiveram o mérito de acelerar quando necessário, ir atrás do golo, marcá-lo e depois tanto descansar com bola, como ir atrás do 2-0, numa gestão interessante que o jogo pedia. Em cima do intervalo, Sérgio Oliveira, com um remate forte, como é seu costume, podia ter feito golo.

???????? 10' | Porto 0-0 Belenenses SAD A ocasião perdida por Ndour teve 0,69 xG (quase tanto como um penálti)#LigaBwin #FCPBFS pic.twitter.com/VVVd8uowrC — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) August 8, 2021

Ainda nem cinco minutos estavam decorridos no segundo tempo quando todo o estádio ficou em suspenso depois de Luis Díaz ter caído na área num lance com Chima. O extremo portista cai, o árbitro Gustavo Correia marca penálti mas, depois de ver as imagens, anula a decisão e mostra amarelo a Díaz.

O jogo estava morno. Dragões mais tranquilos com a vantagem, claro, e o Belenenses a não conseguir reagir e chegar ao último terço. Díaz – está em grande forma – não deve ter ficado muito feliz com o penálti não marcado e “vingou-se” pouco depois, aos 66′, marcando ao segundo poste de cabeça. O golo é dele, mas o destaque vai para João Mário, com mais uma assistência. O jovem do FC Porto foi sem dúvida também um dos melhores em campo.

⌚️65' FCP 2-0 BFS ????????Luis Díaz volta a marcar no jogo de estreia na época pelo FC Porto (2021/22 Belenenses SAD, 2020/21 Boavista). ⚠️No último mês, Luis Díaz marcou 4 golos, 3 pela Colômbia e 1 pelo FC Porto. pic.twitter.com/FEpEvI54N0 — playmakerstats (@playmaker_PT) August 8, 2021

A equipa de Petit, muito jovem e provavelmente demasiados jogadores novos no plantel, acabou por nunca fazer grande mossa aos azuis e brancos, sem stressar muito os adeptos presentes ao longo de 80′. Isto devido à tal oportunidade do Belenenses SAD logo nos primeiros dez minutos. Mas os “ses” ainda não fazem golos, portanto, mais que merecida a vitória do FC Porto, com uma exibição inteligente e um pouco “como quis”.

Petit acabou por acertar na antevisão do jogo, porque disse que o FC Porto queria resolver cedo e que a sua equipa teria “dores de crescimento” (tantos jogadores que saíram…). Sérgio Conceição disse que Sporting, Benfica e Sp. Braga eram candidatos, tal como a sua equipa, e fez questão que os seus jogadores “imitassem” os rivais.

Os portistas de regresso ao Dragão, bem barulhentos, ficaram certamente satisfeitos com este 2-0.