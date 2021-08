Maria Licciardi, a “madrinha” de um clã da máfia napolitana, a Camorra, foi detida pelas autoridades italianas no aeroporto de Ciampino, em Roma. De acordo com a Associated Press, aquela que também é conhecida como “La piccoletta”, de 70 anos, estava a preparar-se para embarcar num voo para Málaga, em Espanha.

“Ela nem sequer piscou os olhos quando os polícias lhe bloquearam o caminho e apresentaram o mandado de detenção”, referiu a polícia num comunicado de imprensa citado pela agência ANSA e onde se confirma que a mulher não ofereceu resistência. Maria Licciardi está acusada dos crimes de associação criminosa, extorsão, ocultação de bens de origem ilícita e de manipulação de leilões, sendo que os crimes são agravados pelo facto de pertencer à máfia napolitana.

De acordo com a polícia italiana, Maria Licciardi, que subiu na hierarquia da organização da família após a morte de seu irmão, na prisão, em 1994, será responsável por vários esquemas de extorsão e poderia mesmo estar a viajar para Espanha para se encontrar com a filha e onde poderia ir mediar um negócio relacionado com tráfico de droga.

Esta não é a primeira vez que a “madrinha” da máfia de Nápoles é presa. Em 2001, quando foi detida, encontrava-se na lista dos 30 fugitivos mais procurados em Itália e, nessa altura, foi condenada por crimes relacionados com a máfia, mas acabou por ser libertada em 2009.