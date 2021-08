O defesa anglo-congolês Axel Tuanzebe vai jogar no Aston Villa até final da presente temporada, por empréstimo do Manchester United, anunciaram este domingo os dois clubes da Liga inglesa de futebol.

Esta será a segunda passagem de Tuanzebe pelo clube de Birmingham, após ali ter jogado durante ano e meio, entre 2018 e 2019, também cedido pelo United, ajudando os ‘villans’ a alcançar a subida à Premier League.

Antes de ser cedido ao Aston Villa, o jogador, de 23 anos, renovou contrato com o Manchester United até 2023, com opção de extensão do vínculo por mais uma época, informou o emblema no qual alinham os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Tuanzebe, que nasceu na República Democrática do Congo, mas é internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, fez toda a formação no Manchester United, sendo que na temporada passada participou em 18 jogos pelos ‘red devils’.