Esperava-se, mais cedo do que tarde, esta despedida. Mas, provavelmente, nunca desta forma. Não com Messi a sair do Barcelona ainda como um dos melhores do planeta, ainda influente e craque, como sempre foi. Talvez quando pendurasse as botas, talvez quando fosse, como é a ideia, para os EUA. Mas nunca assim. Aconteceu.

E como chegou a altura, por motivos financeiros que o presidente Laporta explicou (ainda que em pé de guerra com a La Liga), também foi dia de Messi dizer pela sua própria voz o que se passou. Para se despedir, na conferência de imprensa deste domingo, de quem durante 20 anos o viu ser, certamente na opinião de todos os adeptos da equipa catalã, o melhor jogador do mundo.

E tinham motivos para isso, pois Messi foi a história recente do clube: 672 golos, 305 assistências, 10 ligas espanholas, sete Taças do Rei de Espanha e oito Supertaças de Espanha. Quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões, três da Supertaça Europeia e também um “tri” no Mundial de Clubes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelas 11h00 em Barcelona (10h00 em Barcelona) juntavam-se adeptos à beira do Camp Nou à espera dos jogadores, muitos tiveram até dificuldades em passar com os seus carros. Mas este domingo era inevitável, apenas por um atleta esperavam, o seu “10”, um argentino de 34 anos pequeno em tamanho e grande em história.

Siga abaixo o vídeo da conferência de imprensa que marca a despedida de Messi, onde este chegou logo emocionado e a chorar. E depois de uma primeira declaração, em que admitiu “não saber muito bem o que dizer”, a sala, com Laporta e alguns colegas e ex-colegas de equipa, prestaram-lhe uma ovação de pé, com Messi a chorar novamente, visivelmente emocionado com a sua despedida.