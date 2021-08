Em atualização

Não estava a ser um fim de semana fácil para o piloto português Miguel Oliveira, da equipa da KTM, no Grande Prémio da Estíria de MotoGP, prova em que alcançou, em 2020, a primeira vitória da carreira na categoria máxima do seu desporto.

Miguel Oliveira chegava a esta ronda, que marca o início da segunda metade da temporada, depois de umas “férias” de verão, na sétima posição do campeonato, com 85 pontos, a 71 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Uma queda na sexta-feira assustou as hostes nacionais e ontem, sábado, o piloto de Almada fez apenas a 16.ª posição na terceira sessão de treinos livres. As dores na mão, devido a essa mesma queda, eram imensas, mas não impediram o Falcão de superar as adversidades, conseguindo na primeira qualificação (Q1) um dos dois tempos mais rápidos e o acesso à segunda fase de qualificação (Q2).

Antes da Q2, em declarações à SportTV, o responsável da KTM , — enquanto isso Miguel Oliveira fazia gelo, — admitiu que o português estava com “muitas dores” e iria apenas fazer uma saída, não porque apenas tinha um conjunto de pneus, mas também para proteger o pulso. Saindo apenas uma vez para a pista na Q2, o português fez o tempo menos rápido da sessão e arrancava para a corrida de hoje na Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, no 12.º lugar da grelha.

This was what happened to @_moliveira88 ???? He's back on his feet and in the KTM pit box ????#StyrianGP ???? pic.twitter.com/O6lxV3HwwZ — MotoGP™???? (@MotoGP) August 6, 2021

Face aos acontecimentos, Miguel Oliveira considerou no sábado que tinha sido “um dia positivo”. “Depois das avaliações de ontem [sexta-feira], percebemos que tinha uma fissura no rádio e bastante líquido em redor dos ossos da mão, o que me causa bastante dor. Hoje [sábado], quando acordei, doía-me bastante, mas tinha de tentar”, começou por explicar o piloto de Almada. Admitindo ter sentido “bastantes limitações” na terceira sessão de treinos livres, mesmo assim decidiu “continuar” por se ter encontrado “suficientemente competitivo”. O já referido gelo no pulso, para minimizar a inflamção e o inchaço no pulso direito, era essencial, E, dado o contexto, a corrida era uma incógnita para o português de 26 anos: “Não sei que resultado ambicionar, mas iremos dar o nosso melhor. Vou tentar recuperar o máximo possível para estar o melhor que conseguir na corrida”, prometeu então.

A prova marcou ainda o “princípio do fim” da carreira de Valentino Rossi em MotoGP, visto o histórico piloto italiano ter anunciado que, ao fim 9 títulos e 25 anos ao mais alto nível, iria deixar de pilotar competitiva as motas que tanto gosto e que cujas competições tanto fez para que crescessem.

Destaque ainda para o 14.º lugar na grelha do espanhol Dani Pedrosa (KTM), que regressa à competição nesta prova como convidado, três anos depois de ter terminado a carreira.

O arranque de Miguel Oliveira não foi o melhor e o português foi perdendo lugares, do 12.º até ao 16.º e depois 15.º, até ser mostrada a bandeira vermelha devido a um acidente entre Pedrosa e Savadori (que foi ainda assistido por precaução), que deixou duas motas a arderem no meio da pista. A corrida foi obviamente interrompida para limpeza da pista e, passados alguns momentos, as histórias podiam ser diferentes: quem arrancou bem, podia ter problemas e quem partiu mal tinha uma chance para melhorar.

Mais de quarenta minutos depois, arrancava o Grande Prémio da Estíria pela segunda vez…

E se na versão 1.0 da corrida Miguel Oliveira até foi perdendo lugares até acontecer o acidente que parou a corrida, no recomeço o português conseguiu não só manter o 12.º lugar, como também, passadas algumas voltas, conseguir o 10.º, com Marc Maquez, hexacampeão mundial, na perseguição. Mas não esta prova não estava destinada a uma repetição da vitória nacional…

… a faltarem 13 voltas, o português caiu até à última posição e acabou por ir às boxes, de onde já não saiu. Num fim de semana extatamente complicado, o português, o super piloto português, acabou mesmo por não terminar a corrida uma corrida que venceu na época passada.