O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado este domingo com um ‘graffiti’ numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês, disse à Lusa a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Na mensagem lê-se, em inglês, “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”, o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”.

Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vandalizado com mensagem em inglês – https://t.co/lFORNQzaQP pic.twitter.com/smP6CXyNSw — Agência Lusa (@Lusa_noticias) August 8, 2021

A ocorrência foi registada pela PSP ainda durante a manhã, cerca das 11:30, tendo o facto sido comunicado à Câmara Municipal de Lisboa, que tutela o monumento, disse à Lusa o oficial de serviço da PSP, comissário Rodrigues.

O ‘graffiti’ foi feito por desconhecidos, não havendo qualquer suspeito identificado, adiantou o oficial de serviço.