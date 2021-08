É impossível não falar da final olímpica do basquetebol feminino sem falar do sétimo ouro consecutivo dos Estados Unidos, do quinto ouro consecutivo de Sue Bird e Diana Taurasi e da hegemonia confirmada pelos norte-americanos na modalidade, com a vitória tanto na categoria masculina como feminina. Ainda assim, e sem esvaziar tudo isso de qualquer importância, a melhor história está do outro lado: do lado das vencidas japonesas, que perderam na final mas alcançaram uma medalha de prata inesperada, surpreendente e histórica.

Esta foi a primeira medalha olímpica que o Japão alguma vez conquistou no basquetebol, tanto masculino como feminino. Longe de ser favorita ou candidata ao pódio, a equipa japonesa começou por ficar inserida no Grupo B, com Estados Unidos, Nigéria e França, e foi desde logo condenada à eliminação precoce. As surpresas, porém, começaram logo aí: apesar de não terem fugido à derrota contra as norte-americanas, as nipónicas bateram tanto as nigerianas como as francesas e seguiram em frente. Nos quartos de final, ultrapassaram a Bélgica, número 6 do ranking mundial, por um ponto. Até que nas meias-finais, novamente contra uma França que tinha uma média de alturas nove centímetros superior, o Japão voltou a chocar e ganhou por uns esclarecedores 16 pontos.

Um dos obreiros disto tudo? O treinador Tom Hovasse, norte-americano de 54 anos que enquanto jogador passou pelo Sporting durante um ano, em 1989/90. Hovasse chegou à seleção japonesa em 2017 e nos últimos dias, depois de carimbada a presença na final olímpica contra os Estados Unidos, lembrou que esse tinha sido o objetivo a que se tinha proposto. “Estamos a fazer as coisas que treinámos durante meses. Há quatro anos e meio, na minha conferência de imprensa de apresentação, disse que o meu sonho e objetivo era jogar contra os Estados Unidos na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esse era o meu sonho, o meu objetivo, a minha motivação. Toda a gente se riu e ninguém prestou atenção. Mas prestam atenção agora”, disse o técnico, que durante a carreira de jogador ainda esteve um ano na NBA, ao serviço dos Atlanta Hawks.

O Japão foi à final, bateu-se com os Estados Unidos mas não conseguiu chegar ao ouro, perdendo por 90-75 e ficando com a medalha de prata. Ainda assim, já depois do fim do jogo, era possível perceber que as lágrimas das jogadoras japonesas não eram de tristeza — eram de alegria. A jogar em casa, sem quaisquer expectativas nem condições de favorita a nada, a seleção japonesa surpreendeu e alcançou o melhor resultado do país no basquetebol olímpico, superando o 5.º lugar em Montreal 1976. Depois da vitória contra França, Tom Hovasse disse que a chave era “acreditar”. Elas acreditaram nele e fizeram história.