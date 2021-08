A comercialização do Toyota Mirai já tem barbas. Trata-se do primeiro veículo eléctrico vendido em números significativos em que a energia não é armazenada em bateria, mas sim produzida a bordo por um conjunto de células de combustível, ou fuel cells, a hidrogénio. Esta é uma tecnologia complexa, muito delicada e dispendiosa, em que só a Toyota e a Hyundai investiram seriamente. Ambos os construtores (japonês e sul-coreano, respectivamente) são, curiosamente, representados no nosso país pela Salvador Caetano.

O primeiro Mirai, que chegou em 2016 à Europa, foi uma lufada de ar fresco. Tinha um motor eléctrico de 154 cv que era capaz de atingir 178 km/h (e 0-100 km/h em 9,6 segundos) e que, graças ao depósito com 4,6 kg de hidrogénio, anunciava um consumo homologado de 0,760 kg/100 km, o que deixava antever uma autonomia teórica de 605 km. Uma vantagem notável face aos modelos a bateria, uma vez que os 4,6 kg de hidrogénio necessitam de somente 5 minutos para passar da bomba para os depósitos do carro japonês, como se estivéssemos a abastecer de gasolina ou gasóleo.

Em 2021, a Toyota introduziu no mercado a segunda geração do Mirai, mais atraente e com aspecto mais imponente, fruto de ser 8,5 cm mais comprido, 7 cm mais largo, 14 cm maior entre eixos e 5,5 cm mais baixo. 125 kg mais pesado, o novo Mirai monta a 3ª geração das fuel cells japonesas, mais eficientes e mais baratas. Com um motor de 182 cv e tanques capazes de armazenar 5,6 kg de hidrogénio, reivindica consumos de homologação europeia de 0,790 kg/100 km, o que aponta, teoricamente, para uma autonomia entre recargas superior a 708 km.

Em Portugal, a primeira geração do Mirai nunca esteve disponível, tanto mais que não há possibilidade de recarregar os tanques com hidrogénio. Mas, nesta segunda geração, eis que finalmente a Salvador Caetano se impôs e trouxe as primeiras unidades para o nosso país. Ainda não há postos de carga, mas as directrizes europeias a isso obrigam o Governo português – por decisão de Bruxelas, todos os países membros da União Europeia têm de incrementar drasticamente a rede de postos de carga para veículos eléctricos a bateria, bem como para modelos alimentados a fuel cell. Sendo que a Toyota já fabrica em Portugal autocarros eléctricos a célula de combustível a hidrogénio (em Gaia, pela Caetano Bus), veículos que têm de ser recarregados a partir de garrafas pressurizadas, como se estivéssemos num país do terceiro mundo.

Além dos autocarros equipados com as mesmas fuel cells do Mirai, há uma série de veículos comerciais que rapidamente chegarão a Portugal com esta tecnologia, pelo que é urgente que os postos de fornecimento de hidrogénio estejam disponíveis. Cascais está a desenvolver a sua própria estação para abastecer os autocarros eléctricos a hidrogénio que vão circular em breve na vila.

Para já, são apenas duas as unidades do Mirai matriculadas e vendidas no nosso país, com Portugal a juntar-se assim a 12 outros países europeus que comercializam o modelo. Resta agora aguardar que surjam os primeiros postos para abastecimento, tendo presente que até há fornecedores nacionais que produzem o equipamento (de fabrico de hidrogénio verde e com 100% de pureza, como é necessário para as fuel cells) e o exportam para outros países.