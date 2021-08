Se as fotos que aqui revelamos ainda dizem respeito ao ID.5 GTX parcialmente camuflado, no próximo salão automóvel de Munique será a primeira oportunidade de conhecer a versão definitiva deste que será uma versão coupé do já conhecido ID.4, o SUV da Volkswagen com base na plataforma MEB.

Os SUV coupé estão na moda e entraram no mercado pela mão das marcas de luxo, com destaque para o BMW X6 que iniciou a moda a que aderiram depois muitos outros fabricantes, da Renault com o Arkana à Lamborghini com o Urus e à Aston Martin com o DBX.

Para a Volkswagen, os SUV coupé são uma novidade, mas não para a Audi, que oferece uma gama cada vez maior de modelos com este tipo de carroçaria, que denomina Sportback. Como é habitual, o pilar traseiro mais inclinado irá limitar o espaço no banco posterior em altura e potencialmente um pouco na mala, o que é compensado pelo aspecto mais ágil e mais dinâmico do ID.5 GTX.

A Volkswagen já revelou que o novo modelo montará dois motores, um por eixo, de forma a usufruir de tracção 4×4, o que na plataforma MEB é sinónimo de uma potência total de 299 cv. O novo SUV coupé deverá oferecer apenas a bateria com 77 kWh de capacidade , como já acontece no ID.4 GTX. A Volkswagen reforça assim a sua gama, aumentando a oferta de forma a viabilizar o investimento que tem vindo a fazer e atingir o objectivo de se tornar líder na comercialização de veículos eléctricos.