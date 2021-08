Apesar de todos os protestos que se têm assistido um pouco por toda a Europa, o certificado digital vai sendo cada vez mais uma realidade transversal a todos os países.

Já foram emitidos mais de 300 milhões de certificados Covid-19 na União Europeia, sendo que em 21 países é requisito para o acesso a restaurantes, bares, cinemas e demais estabelecimentos que, de dia para dia — à medida que o ritmo da vacinação vai avançando na Europa– se vai impondo como uma obrigatoriedade.

Bruxelas pretende vir a consagrar-se como um exemplo mundial a seguir quanto às medidas de controlo da pandemia, com o objetivo de ser um espaço de livre circulação de pessoas em segurança. Por isso deixa para trás certos parâmetros, como o da uniformização nos modelos de certificado Covid-19, de forma a agilizar o processo de reconhecimento.

O país que tem sido a face mais visível contra as medidas que vão impondo o certificado Covid-19 é a França, cuja obrigatoriedade do certificado Covid-19 tem gerado bastante discórdia. Milhares de pessoas têm protestado por todo o país todos os últimos sábados, contra as medidas adotadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na Alemanha e na Itália também se têm vindo a avolumar as vozes de protesto, com cidadãos a manifestarem-se contra as medidas que consideram cada vez mais restritivas e discriminatórias. Cresce o receio de que a exigência do passe sanitário se possa estender a outras atividades, como por exemplo a todos os setores de emprego, como recorda o El País.